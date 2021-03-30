《國際油價》原油亞洲電子盤走升 11:262021/03/30 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於蘇伊士運河的擱淺貨輪已排除堵塞狀況，原油出現下行壓力，然而市場也將聚焦於本周的OPEC+會議，商討延長限產措施的可能，預期5月有望得以延續減產，支撐油價；周二(3/30)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.15美元，報每桶61.71美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲0.16美元，報每桶65.14美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每桶 #原油 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 金控好旺 帳上利益逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 《國際金融》Archegos慘遭斷頭 全球銀行損失恐突破60億美元 - 財經 - 時報資訊 馬斯克慘了 SpaceX試飛3次都爆炸 美國會要調查 - 財經 【長榮輪卡運河】卡關要賠多少錢？陽明總座算給你聽 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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