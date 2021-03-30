由於蘇伊士運河的擱淺貨輪已排除堵塞狀況，原油出現下行壓力，然而市場也將聚焦於本周的OPEC+會議，商討延長限產措施的可能，預期5月有望得以延續減產，支撐油價；周二(3/30)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.15美元，報每桶61.71美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲0.16美元，報每桶65.14美元。(商品行情網)

(時報資訊)