蘇伊士運河管理局（SCA）主席Osama Rabie說，運河在29日晚上恢復通航之後，估計30日會有逾140艘船隻通過運河。他希望按照目前的進度，可在未來三天到四天內，解決之前因長賜號擱淺近一周而造成運河兩端大塞車的問題。

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(工商 )

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