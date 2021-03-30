蘇伊士運河恢復通航 估三到四天解決大塞車問題 22:412021/03/30 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇伊士運河管理局（SCA）主席Osama Rabie說，運河在29日晚上恢復通航之後，估計30日會有逾140艘船隻通過運河。他希望按照目前的進度，可在未來三天到四天內，解決之前因長賜號擱淺近一周而造成運河兩端大塞車的問題。 長賜輪事件重創全球貿易 BBC曝損失恐由消費者買單 解決虛坪！花敬群：考慮修法 車位車道不計入公設價格 (工商 ) #蘇伊士運河 #塞車 #運河 #通航 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長賜輪通了全球歡騰 Google搜尋這兩字藏驚喜彩蛋 14:422021/03/30 財經 長賜號脫困 運河堵塞消化 仍須數天 04:102021/03/30 全球財經 長賜輪卡運河一周 趙少康：台灣要想想天然氣量僅7至10天 13:302021/03/30 政治 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 15:152021/03/30 財經 長榮卡運河6天大亂全球 供應鏈恢復要花10倍時間 11:582021/03/30 財經 蘇伊士運河重新開通 長賜號終於脫困 擱淺6天災難落幕 04:102021/03/30 焦點要聞 大排「長榮」 小客車失控衝上分隔島撞上對向大貨車 11:402021/03/30 社會 大排長榮危機沒落幕 蘇伊士運河塞爆驚人畫面曝光 08:542021/03/30 國際 長賜號擱淺成Google地標 網狂朝聖給5星好評 09:462021/03/30 生活 減煤兼顧護藻礁 經濟部舉辦溝通會興大展開 10:242021/03/30 生活 大馬發明展我摘9金 世界第三 04:102021/03/30 焦點要聞 財經熱門新聞 再傳封殺！美國控馬國「頂級手套」強迫勞動 禁止進口 - 財經 美經濟迎40年最強表現 專家警告科技股崩跌才剛開始 - 財經 「台灣先生」谷月涵開金口 警告台股泡沫化嚴重 - 財經 - 工商 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 全球晶片缺貨別怪台灣 台積電董座劉德音：3大因素所致 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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