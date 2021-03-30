慧洋海運董事長藍俊昇指出，長榮海運「長賜輪」在蘇伊士運河發生的擱淺事件，發生的損失，主要由船東互保責任險（P&I）承擔，長榮海運與船舶租賃公司正榮汽船僅需承擔自負額，船長如果有疏失有船長過失險，船隻因為在運河內航行，由領港主導，如果領港有過失，領港是不負法律責任的。

估計承保船體險的保險公司會發布共同責任險，貨主要幫忙分攤費用後才有辦法領貨，而貨主的損失，同樣是有保險公司賠償。

自負額部分是根據船公司過去安全紀錄與投保規模而定，每艘船在5萬美元到2、30萬美元不等。

正榮汽船母公司是日本最大造船廠今治造船，船隻後續維修今治還有機會賺一筆維修費。不過因為發生事故，未來保費會被拉高。

慧洋本身擁有137艘船，遭遇過各種海事狀況，藍俊昇對於市場或媒體報導的賠償問題很不以為然，並指出保險公司都有分保出去，風險已經大幅分散。

(工商 )