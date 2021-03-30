長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）擱淺7日，導致全球貿易損失慘重，直到29日才被救援成功，而這起事件從發生到救援過程都獲得全球矚目，如今甚至還有人在Google地圖上將其標示為「旅遊景點」，網友們還紛紛留下五星好評。

長賜號擱淺事件引起全球關注，甚至在Google地圖上還被標示為「旅遊景點」，並獲得網友們一致的五星好評，甚至還有人開玩笑說「專業阻擋運河交通，希望有朝一日可以再度拜訪」、「全世界都在看」、「大風吹，吹什麼？」

而這個搞笑的「旅遊景點」位置定在埃及，現在已被列為永久性歇業，而此景點留下的電話為一支大陸的號碼，截至今（30日）上午9點已累計有11則評論，其中每一位網友都給了最高的五顆星評價。

綜合外媒爆導，長榮海運承租的超大型貨輪長賜號23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致全球商品供應鏈大亂，經濟損失慘重，所幸經動用所有救援方式，加上潮汐作用，長賜號終於在3月29日傳來好消息脫困，但運河大塞車的危機卻尚未解除。

埃及當局表示，長賜號擱淺導致蘇伊士運河上至少超過400艘船被塞住，且因為運河的寬度有限，因此疏通後許多船隻仍在河道兩端大排長龍，預估至少要花費1周的時間，才可以讓所有的船隻都通過，讓運河的交通恢復。

(中時新聞網)