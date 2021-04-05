台鐵太魯閣號2日發生重大事故，中國醫藥大學暨醫療體系，深表遺憾，5日宣布將捐款500萬元，由政府進一步統籌，讓受難乘客及其家屬得到即時援助。 中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海，對於太魯閣號發生令人傷痛的災難，在第一時間會同中國醫藥大學附設醫院院長周德陽，召集相關同仁，進行了解可協助受難者，及其家屬關於後續處理事宜，將捐款500萬元，協助相關救災。 蔡長海表示，盼以捐款方式，提供協助受難者及其家屬所需，並向全體救災人員，致上最高的敬意，為台灣集氣加油。

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