長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）昨通過蘇伊士運河時疑遭強勁側風吹襲擱淺，造成通行運河中斷，派出8艘拖船搶救也未成功，交通部今表示，部長林佳龍已責成交通部航港局了解長榮海運處理情形，並給予必要協助。此外貨輪卡運河一事也登上英國《衛報》，成外媒關注事件。而據輿情聲量網站「聲量看政治」統計，長榮聲量刷了一波高峰。

Ggoogle網路搜尋系統。(圖/聲量看政治 臉書)

交通部指出，長榮海運一艘貨櫃輪23日北向通過蘇伊世運河時，因遭遇強烈風沙暴吹襲，擱淺於運河南側入口以北6海浬處附近。目前長榮海運除已調集8艘拖船設法脫困外，將再持續利用高潮位脫困，並已洽請專家及保險公司尋求解決方案。

據資料顯示，「EVER GIVEN 長賜輪」於2018年9月25日交付航商營運，是由今治造船旗下的丸龜造船廠所製造，身長400公尺、寬59公尺、重達22萬噸，是當今最長的船舶，載運量達20,388TEU。歐洲線運行船多屬於超大型2萬TEU船，又因市場需求熱絡不減，全速航行，使得近幾年經常在運河間狀況頻傳，這次長榮的長賜輪是橫向卡住運河的引道動彈不得，引起全世界的關注。

另一方面，全球油輪追蹤網TankerTrackers.com則推文說，「長賜」號前後有許多滿載原油的油輪受阻，而船上載運著沙烏地阿拉伯、俄羅斯，阿曼和美國的原油。而船舶代理公司高虎（GAC）說，事件發生時，「長賜」號正要北上，而它是北上的第5艘船，在它之前的4艘都沒受影響，但在它之後的15艘船都無法行進，而南下的船隻也受阻。

「聲量看政治」24日PO文指出，長榮貨輪擱淺後，聲量出現小波起伏，但國人顯然更關注水庫缺水，民生限水等問題。

雖然今天長榮成為全球焦點，但是台灣人還是更重視水夠不夠啦～（是聲量，不是股價嘿，不要誤會） 由聲量看政治發佈於 2021年3月23日 星期二

(中時新聞網)