長榮貨輪「長賜號」卡蘇伊士運河後終於脫困，美媒還原各界搶救長賜輪的過程，指出挖泥船、拖船、潮汐、超級滿月等4大因素助攻，讓長賜輪受困一周後終於重獲自由。
長賜輪23日疑似不敵強風擱淺蘇伊士運河，導致運河斷航，29日才成功脫困，埃及當地時間當天清晨，貨輪船尾先是大幅度向運河東岸移動，讓船身近乎擺正，中午開始漲潮後，整艘船完全上浮，並且被拖至運河中較寬區域進行檢查，蘇伊士運河斷航危機正式落幕。
《今日美國報》（USA Today）、《華爾街日報》（WSJ）還原長賜輪搶救過程，指出這艘巨型貨輪長約400公尺、寬約60公尺、高60公尺，卡在寬約265公尺、深度為24公尺的蘇伊士運河中，長賜輪約吃水15公尺。
挖泥船在搶救長賜輪的過程中幫了大忙，船上配備能夠清除水下泥沙、沉積物的機器，主要是透過類似桶型裝置、或是液壓泵將泥沙吸上去。
報導指出，當中2艘挖泥船尤其扮演重要角色，分別是叫作「齋月10號」（10th of Ramadan）及「Mashhour」的挖泥船，2艘船都隸屬於蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）。其中「Mashhour」據稱是全世界最大型、馬力最強的切吸挖泥船（cutter suction dredger）。
長賜輪也靠拖引船拖、拉重獲自由。英國廣播公司（BBC）報導，這次搶救行動中一共出動14艘拖引船。拖引船馬力強大，能夠幫助船隻停泊港口、進出泊位。拖引船能夠藉由直接碰觸來推動、轉動船隻，或者透過纜繩拉動船隻。報導指出，像長賜輪這樣的大型船隻，船身都有加強設計，方便拖引船推動。
漲潮及適逢滿月則是長賜輪脫身的神助手，滿月時地球、月亮及太陽正巧位處一直線上，引力對潮汐的影響更大。大潮讓運河內的水位稍微上升幾英尺，讓長賜輪更容易移動。
另外《華爾街日報》分析，本次滿月洽逢今年首次超級月亮，月球在繞行軌道上處在距離地球最近的位置，工程師先前就寄望滿月時，藉由海水上漲的力量將長賜輪往上推，幫助貨輪浮起、脫困。
28日，超級月亮已經讓水位上升高出正常潮汐約0.45公尺，救援團隊必須加快動作，運用短暫的漲潮時間。
29日凌晨，另一艘荷蘭拖引船加入，加速發動引擎，藉由漲潮控制長賜輪，挖沙工作終於有更多進展，清晨5時，救援團隊開始用拖引船拉動長賜輪，隨著退潮，長賜輪終於開始緩慢移動。
(中時新聞網)
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