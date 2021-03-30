長榮貨輪「長賜號」卡蘇伊士運河後終於脫困，美媒還原各界搶救長賜輪的過程，指出挖泥船、拖船、潮汐、超級滿月等4大因素助攻，讓長賜輪受困一周後終於重獲自由。

卡在蘇伊士運河的長賜輪29日終於脫困，拖引船鳴笛慶祝。

長賜輪23日疑似不敵強風擱淺蘇伊士運河，導致運河斷航，29日才成功脫困，埃及當地時間當天清晨，貨輪船尾先是大幅度向運河東岸移動，讓船身近乎擺正，中午開始漲潮後，整艘船完全上浮，並且被拖至運河中較寬區域進行檢查，蘇伊士運河斷航危機正式落幕。

《今日美國報》（USA Today）、《華爾街日報》（WSJ）還原長賜輪搶救過程，指出這艘巨型貨輪長約400公尺、寬約60公尺、高60公尺，卡在寬約265公尺、深度為24公尺的蘇伊士運河中，長賜輪約吃水15公尺。

The Ever Given has been refloated and freed!



We explain how they got the stuck ship out of the Suez Canal: https://t.co/nA1j3Xl9yU — USA TODAY Graphics (@usatgraphics) March 29, 2021

挖泥船在搶救長賜輪的過程中幫了大忙，船上配備能夠清除水下泥沙、沉積物的機器，主要是透過類似桶型裝置、或是液壓泵將泥沙吸上去。

報導指出，當中2艘挖泥船尤其扮演重要角色，分別是叫作「齋月10號」（10th of Ramadan）及「Mashhour」的挖泥船，2艘船都隸屬於蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）。其中「Mashhour」據稱是全世界最大型、馬力最強的切吸挖泥船（cutter suction dredger）。

長賜輪也靠拖引船拖、拉重獲自由。英國廣播公司（BBC）報導，這次搶救行動中一共出動14艘拖引船。拖引船馬力強大，能夠幫助船隻停泊港口、進出泊位。拖引船能夠藉由直接碰觸來推動、轉動船隻，或者透過纜繩拉動船隻。報導指出，像長賜輪這樣的大型船隻，船身都有加強設計，方便拖引船推動。

漲潮及適逢滿月則是長賜輪脫身的神助手，滿月時地球、月亮及太陽正巧位處一直線上，引力對潮汐的影響更大。大潮讓運河內的水位稍微上升幾英尺，讓長賜輪更容易移動。

另外《華爾街日報》分析，本次滿月洽逢今年首次超級月亮，月球在繞行軌道上處在距離地球最近的位置，工程師先前就寄望滿月時，藉由海水上漲的力量將長賜輪往上推，幫助貨輪浮起、脫困。

After several days trying to dislodge the Ever Given cargo ship from the Suez Canal, the salvage team pinned their hopes on this week’s full moon, when, beginning Sunday, water levels were set to rise a foot-and-a-half higher than normal high tides https://t.co/QTAEFO2Tsn — The Wall Street Journal (@WSJ) March 29, 2021

28日，超級月亮已經讓水位上升高出正常潮汐約0.45公尺，救援團隊必須加快動作，運用短暫的漲潮時間。

29日凌晨，另一艘荷蘭拖引船加入，加速發動引擎，藉由漲潮控制長賜輪，挖沙工作終於有更多進展，清晨5時，救援團隊開始用拖引船拉動長賜輪，隨著退潮，長賜輪終於開始緩慢移動。

(中時新聞網)