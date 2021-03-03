一般印象總覺得許多女生在戀愛中很容易失去理性，往往是被動的一方，情緒只能隨著對方波動，不過也有些女生戀愛時非常強勢，星座運勢網站「星座巫師」分享，金牛座、射手座、天蠍座的女人是戀愛中的高端玩家，想要的人都能到手，而且在感情中總是掌控全局，眼光又非常犀利，可以看穿不懷好意的人，操弄感情的能力連渣男都甘拜下風。

▍1.金牛座

金牛女性格和善內斂，平常看起來安靜又觀巧，能激起男人的保護欲，因此他的桃花運一直以來都頗為旺盛，雖然金牛女不太會說情話，但他們面對感情非常理智，他們認為在感情裡投資就應該獲得相應的回報，所以他們戀愛時不會讓感性主導自己，他們會想盡辦法讓對方無時無刻把自己放在心上，而且非常享受被呵護關愛的感覺，對方不知不覺就會陷入金牛女的愛情陷阱，乍看之下會以為對方掌控全局，其實金牛女才是幕後主導一切的推手。

▍2.射手座

射手女性格認真又有衝勁，沒什麼心機、很隨和，談戀愛時他們不會斤斤計較，喜歡就去追求，不會半路放棄。射手女熱愛挑戰自我，戀愛中通常是掌握全局的那一方，他們擅長察言觀色，可以觀察出對方的真實喜好，因此做出的浪漫舉動都很切中核心。射手女在感情中一直都屬於高端玩家，充滿吸引力又不受拘束，談戀愛對他來說是如魚得水，快樂又輕鬆。

▍3.天蠍座

天蠍女本身就充滿魅力，而且擁有強韌的持久力，永遠是眾人的焦點，情場上非常主動，談起戀愛得心應手，一直是感情市場中的搶手貨，天蠍女擇偶時只在乎自己的利益，眼光犀利，只要是喜歡的絕對不放手。天蠍女非常愛恨分明，敢愛敢恨，談戀愛就是要掌控一切，對於傷害自己的人一定報復到底，任何虛假的人都能夠立刻看穿。

(中時新聞網)