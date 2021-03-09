不少男女朋友陷入熱戀時，在公共場所都會陶醉、忘我無視旁人眼光的行為，甚至出現慾火難耐越矩的動作。有店員上網求助，一男一女關在廁所裡該怎麼辦?立刻掀起網友熱議討論。

網友po文詢問1男1女關廁所該怎麼辦?網友回覆超展開。(照片/取自《台北之北投幫》社團)

一名疑為某家店員的楊姓網友，(8日)在《台北之北投幫》社團詢問網友「請問各位大大，有遇見過，一男一女關在你店裡的廁所，你們要怎麼做?求答案」在留言串中特別寫下，快氣死了，只在電視新聞上看過，沒有想要會發生在店裡。網友紛紛表示「放大悲咒」、「我之前遇到是說……廁所限乘一人」、「關十分鐘以上我會收取包廂費用」、「大喊警察臨檢」、「敲門說有別人要上」。不過另有網友表示「這又沒什麼，都有人在便利店廁所洗澡了」。

一男一女公處廁所，店員po文求助。(照片/游定剛 拍攝)

孤男寡女共處廁所令人不解，其中一名昔日從事舞廳DJ的陳姓女網友相當有感表示，有次撞見舞廳廁所裡傳出怪聲，正當傻眼時，豪爽個性的清掃阿姨便拉大嗓門飆罵「夭壽喔！欲死阿！不輸鬼！」接著大力連環敲門，出乎意料的行徑在場的人都驚呆了。不久後，廁所裡被逼出來的兩人，趕緊整理服裝儀容，便尷尬逃離。陳小姐回憶整起事件過程，令她感到相當爆笑。

(中時新聞網)