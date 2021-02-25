國民黨昨天邀請台北市長柯文哲參加論壇，不僅北市議員不滿遭「突襲」，黨務高層因被瞞在鼓裡，與北市黨部主委黃呂錦茹等人怒嗆請辭走人，掀起反江聲浪。國民黨祕書長李乾龍昨笑談事先知情藍白同台，今天被問到此事，吐露「我有點不開心，但事情過了就好。」
國民黨主席江啟臣邀請台北市長柯文哲參加「國政願景2030」論壇，談論低薪與居住正義等社會議題，籌備過程保密到家，消息一出，引發智庫副董事長連勝文、北市議員等不滿，擔憂民眾黨瓜分藍營選票，衝擊到2022地方選舉。
國民黨祕書長李乾龍昨天被問到是否事先知情藍白同台，李直言「有啦」，還笑談「我都笑咪咪，沒事沒事」，今再度被問到江啟臣事先未說明清楚藍白同台恐害了國民黨，李說「不會啦！這事情已過了」，媒體追問，因為已經生氣完了，李吐露「我有點不開心，但事情過了就好，大家一起為黨為人民」，但這麼大的事情，黨內應該形成共識。
至於北市黨部主委黃呂錦茹為此揚言請辭走人，李乾龍說，「我沒有聽到她這麼說，我會去安撫她」。
國民黨組發會主委李哲華說，各個政黨在選舉上當然是競爭關係，但在公共政策議題上是可以合作的，基本上，「江啟臣帶領的方向是正確的」，當然有一些牽涉到選區競爭的問題，人性難免心裡會不舒服，大家也都可以體諒；未來藍白在選舉上是否合作，可能路途還非常遙遠，這是不同層次的問題。
李哲華也說，國民黨自己要有自信，事實上獲取民眾的支持要靠政黨理念、政策，以及各個公職人員在選區的經營，若一昧擔心別人來挖牆角，卻不壯大自己，這樣是沒有用的。
(中時 )
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