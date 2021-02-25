國民黨組發會主委李哲華今天出席國民黨團立法實務會報前接受媒體採訪。（趙婉淳攝）

國民黨昨天邀請台北市長柯文哲參加論壇，不僅北市議員不滿遭「突襲」，黨務高層因被瞞在鼓裡，與北市黨部主委黃呂錦茹等人怒嗆請辭走人，掀起反江聲浪。國民黨祕書長李乾龍昨笑談事先知情藍白同台，今天被問到此事，吐露「我有點不開心，但事情過了就好。」

國民黨主席江啟臣邀請台北市長柯文哲參加「國政願景2030」論壇，談論低薪與居住正義等社會議題，籌備過程保密到家，消息一出，引發智庫副董事長連勝文、北市議員等不滿，擔憂民眾黨瓜分藍營選票，衝擊到2022地方選舉。

國民黨祕書長李乾龍昨天被問到是否事先知情藍白同台，李直言「有啦」，還笑談「我都笑咪咪，沒事沒事」，今再度被問到江啟臣事先未說明清楚藍白同台恐害了國民黨，李說「不會啦！這事情已過了」，媒體追問，因為已經生氣完了，李吐露「我有點不開心，但事情過了就好，大家一起為黨為人民」，但這麼大的事情，黨內應該形成共識。

至於北市黨部主委黃呂錦茹為此揚言請辭走人，李乾龍說，「我沒有聽到她這麼說，我會去安撫她」。

國民黨組發會主委李哲華說，各個政黨在選舉上當然是競爭關係，但在公共政策議題上是可以合作的，基本上，「江啟臣帶領的方向是正確的」，當然有一些牽涉到選區競爭的問題，人性難免心裡會不舒服，大家也都可以體諒；未來藍白在選舉上是否合作，可能路途還非常遙遠，這是不同層次的問題。

李哲華也說，國民黨自己要有自信，事實上獲取民眾的支持要靠政黨理念、政策，以及各個公職人員在選區的經營，若一昧擔心別人來挖牆角，卻不壯大自己，這樣是沒有用的。

(中時 )