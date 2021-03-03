袁惟仁和前妻陸元琪的女兒在校被霸凌，陸元琪還指控班導叫同學把女兒的鞋丟棄，想不到公開在臉書後，卻被一名看似熟悉內幕的假帳號留言攻擊，陸元琪決定一一截圖，把IP找出來。

陸元琪透露女兒因某些恐怖因素無法到校上課，當時將問題歸咎在自己和孩子身上，認為與學校八字不合離開就好，此時女兒同學忽然拿著球鞋歸還，才知班導下令把女兒的球鞋丟進垃圾桶，公開此事卻被一個空頭帳號控訴說謊，陸元琪氣得貼出與班導私訊對話，一句「所以請同學丟了」打臉假帳號，陸元琪也反嗆：「再來挑釁我就公佈一切的一切」，引發軒然大波，據《ETtoday》報導，該校已致歉，表達願意歸還一雙同款全新球鞋。

事情看似即將落幕，該假帳號卻持續在陸元琪的臉書中狂酸，由於發文內容熟絡校內的種種事情，被網友質疑真實身份，連陸元琪都推測可能是該校教師，「她前後言詞一下說自己女兒很多朋友所以看不下我污衊學校，後來又來這篇說她是學生，這個人的態度跟我之前交手過的淡江師長們一模一樣！」並在昨（2日）晚間再度貼出截圖，「有點不打自招的...說了一些我們今天也聽到從學校裡傳出來的話，覺得很妙，繼續蒐證」她擔心該帳號刪留言速度快，自己一人無法及時截圖，便開口請方便的網友協助存證，企圖查出躲在螢幕後的真面目。

(中時新聞網)