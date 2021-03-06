國民黨前副祕書長蔡正元今天表示，葉慶元可以更溫情一點，下周一代表黨中央去行政院單膝下跪向蘇貞昌獻花。（摘自蔡正元臉書）

國民黨立委陳以信向行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中獻花，感謝政府對防疫的貢獻，引發熱議，陳昨晚致電給考紀會主委葉慶元，葉說沒有黨紀問題。國民黨前副祕書長蔡正元今天表示，葉慶元可以更溫情一點，下周一代表黨中央去行政院單膝下跪向蘇貞昌獻花。對此，葉慶元表示，尊重蔡委員的講法。

蔡正元在臉書說，陳以信利用閣揆總質詢時間，向行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中獻花，國民黨考紀會主委葉慶元認為此舉顯得國民黨很多元，比較溫情，他覺得葉慶元可以更溫情一點，下周一代表黨中央去行政院向蘇貞昌獻花，並記得單膝下跪，這樣可以使國民黨更多元，也可使國民黨更溫情。

蔡正元表示，國民黨中央也可以換個角度想，如果今天國民黨執政，有民進黨立委在總質詢向閣揆江宜樺獻花，並多送一束花請轉交給馬英九，感謝馬政府幫忙南部鳳梨產區開拓大陸市場，這樣子的民進黨立委會有什麼下場？

對於蔡正元的說法，葉慶元表示，尊重蔡委員的講法。

(中時 )