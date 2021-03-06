國民黨立委陳以信向行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中獻花，感謝政府對防疫的貢獻，引發熱議，陳昨晚致電給考紀會主委葉慶元，葉說沒有黨紀問題。國民黨前副祕書長蔡正元今天表示，葉慶元可以更溫情一點，下周一代表黨中央去行政院單膝下跪向蘇貞昌獻花。對此，葉慶元表示，尊重蔡委員的講法。
蔡正元在臉書說，陳以信利用閣揆總質詢時間，向行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中獻花，國民黨考紀會主委葉慶元認為此舉顯得國民黨很多元，比較溫情，他覺得葉慶元可以更溫情一點，下周一代表黨中央去行政院向蘇貞昌獻花，並記得單膝下跪，這樣可以使國民黨更多元，也可使國民黨更溫情。
蔡正元表示，國民黨中央也可以換個角度想，如果今天國民黨執政，有民進黨立委在總質詢向閣揆江宜樺獻花，並多送一束花請轉交給馬英九，感謝馬政府幫忙南部鳳梨產區開拓大陸市場，這樣子的民進黨立委會有什麼下場？
對於蔡正元的說法，葉慶元表示，尊重蔡委員的講法。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。