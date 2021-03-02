袁惟仁和前妻陸元琪的女兒傳出在校被霸凌，沒想到讓女兒轉學後，導師竟叫學生把女兒球鞋扔掉，未料將此事公開後，竟遭假帳號留言攻擊，讓她怒嗆：「再來挑釁我，就公布一切的一切」，對此，知名音樂人許常德也看不下去，直接點出加害人露餡的種種跡象。

許常德臉書轉貼陸元琪和老師的對話截圖，接著強調霸凌、性騷、性侵者都有共同特性，仗著被害者無直接證據，或害怕公開遭到二度傷害等因素，便用假帳號散播不實謠言，甚至找人留言攻擊，都顯露出加害人露餡跡象，更喊話陸元琪從假帳號中能查出是誰在做假，藉此証實受害者是誰，畢竟誰會沒原因幫加害者假好心呢？無疑是狐群狗黨或家人，怕利益損失而蒙蔽良心，也喊話教育部長能徹查此老師行為是否失當。

霸凌、性騷、性侵者都有一種特性 仗著人無直接證據、害怕公開而受到二度傷害、擔心給家人壓力、恐懼被加害者恐嚇、名譽髒掉、不見社會正義、親朋的背叛等等 所以這些人都會用那你來告我啊、假帳號散播不實謠言、找人來攻擊、鄉愿的朋友的無腦支持與背書 這... 由許常德的地下手記發佈於 2021年2月28日 星期日

對此，陸元琪表示黑暗事件太多，加上教育部放縱行為，讓身為一個女人的她宛如「小蝦米對抗大鯨魚」，不禁感慨先前隱忍下來，反倒讓加害者行徑越來越囂張，不禁反問：「這些師長是不是不適任呢....教育部啊教育部...為何性平會都不了了之呢」。

陸元琪直言身為一個女人對抗不了加害者。（圖／許常德的地下手記 臉書）

陸元琪先前質疑假帳號後真實身份疑似跟老師有關，並強調：「從來沒講出學校名稱，心虛來想在我粉專掩蓋什麼也真的太沒有智慧，心虛到把學校講出來我也是給你拍拍手，這所學校怎麼樣不需要我說嘴，我更不需要用學校的爛事來打知名度」。

(中時新聞網)