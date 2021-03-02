藝人難抵酸民留言罹憂鬱症 曹西平：沒有抗壓力死得快

江宏傑、福原愛近日頻傳婚變，儘管夫妻倆不斷駁斥謠言，小倆口婚姻關係仍不斷被揣測，讓曹西平怒嗆酸民不要唱衰別人婚姻，稍早更發文感嘆藝人最需具備的就是抗壓性，來對抗酸民嘲諷及不實傳聞，更不諱言表示：「當藝人如果沒有好的抗壓力，真的死得快啊」，一語道出心中百般無奈。

曹西平表示由於台灣目前無法可管，才讓酸民在網路上「暢所欲言」，除了嘲諷謾罵之外，就是捕風捉影捏造不實傳聞，導致許多藝人在難以承受壓力之下，不僅罹患憂鬱症，嚴重者甚至因此輕生，難掩怒火斥責：「一句話可以救人，一句話也可以殺人，這就是現今社會亂象，不把對方弄死好像不行的樣子，真的不知道有什麼深仇大恨，非要把人家的生活毀掉」。

當藝人如果沒有好的抗壓力真的死得快啊 這個是什麼樣子的社會 什麼都可以亂講什麼都可以批評 沒有法律可以管 真的是亂七八糟無法無天 教壞所有的下ㄧ代 很多藝人都被這些酸民影響到得憂鬱症了 謾罵影射捕風捉影加油添錯的亂講 讓藝人無法承受的壓力 ... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年3月1日 星期一

近來只要傳出藝人不抵酸民留言發生憾事，都讓網友們祈禱歷史不要重演，對此，曹西平表示這種憾事永遠不會停止，只會持續不停上演，也強調未來若在網路上能實行「實名制留言」，就能讓酸民接受法律制裁，理解所有言行都要付出責任，有了諸多前車之鑑，曹西平呼籲：「如果沒有好的抗壓力，真的不要做這一行，弄到最後不是輕生，就是瘋掉退出演藝圈」。

對此，網友對曹西平見解大表贊同，紛紛留言：「別人一句話，可以殺死一家人，慎言啊」、「每個人都要有抗壓性，問題是如何面對胡言亂語的社會亂相」、「現在手機間接變成隱形殺手了」。

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