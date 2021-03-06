炎亞綸首次獨挑大樑主持華視、三立《LIVE ASIA超級週末現場》，目前已播出9集，他6日直播錄影前，受訪談近期主持心得，坦言一直要找話講很累，必須事先做很多功課，調查來賓的背景，也覺得能夠跟網友即時互動非常有趣，面對酸民刻意找碴，他則已經有顆強心臟，直接不去理會，「不是怕他們，而是覺得沒必要特別去看」。

提及最近很紅的《全明星運動會》，他透露第一季確實有來找過他，但因為身上實在太多傷，加上還有其他工作便婉拒，炎亞綸表示雖然大家可能對他的印象就是飛輪海成員、偶像出身，但其實他以前完全是個運動狂，還曾參加過北市運，熱愛打籃球的他，還可以連續打12小時，打到全身抽筋，「以前有點太不愛惜自己的身體，覺得年輕就隨便操」，右腳膝蓋前十字韌帶更是開過3次刀，讓他跑、跳反應都沒以前靈敏，就算治療也無法百分之百恢復。

聽聞22歲女歌手莊凌芸輕生的噩耗，他遺憾地表示，網路世代有好有壞，你會知道很多人需要幫助，也能讓很多人得到幫助，但常常會赤裸裸地看到自己被評價跟討論。並感嘆現在大數據時代，各行各樣好像都被KPI綁架了，分享最近要做的一個品牌，旗下團隊便拿設計圖案去跑數據，讓他覺得不是很舒服，「如果圖很好，但數據不好，就該放棄嗎？」也說這個現象或許會成為他下一首歌的靈感。

節目第一季即將邁入尾聲，炎亞綸說很開心台灣能有這樣的節目，給新人多一個舞台表現的機會，也期待能有第二季。而被問到前公司師弟妹江宏傑、福原愛近日的婚變風波，他先是尷尬大笑後，機智回「我沒有這麼會打桌球欸」，並稱自己跟他們的關係不算熟，所以不願多做評論。

(中時 )