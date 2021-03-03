莫允雯新戲周旋在宥勝與吳念軒之間。（粘耿豪攝）

莫允雯新戲與吳念軒談姊弟戀。（粘耿豪攝）

宥勝飾演莫允雯的前夫。（粘耿豪攝）

莫允雯、吳念軒在台視、三立新偶像劇《戀愛是科學》大談姊弟戀，兩人3日與特別演出的宥勝一起出席新戲記者會，目前感情單身狀態的莫允雯，原本表示「我的人生還沒試過弟弟」，聽到眾人驚呼大笑，她趕緊解釋：「是還沒有跟弟弟在一起過啦！」隨後才想起上一任男友年紀其實比她小3歲，又笑說「小3歲也不算弟弟啦」。

莫允雯飾演戀愛科學婚姻仲介所CEO顏霏，平常運用大數據幫無數單身男女找到最佳人生合夥人，但當她意外重逢暗戀她多年的鄰家弟弟吳念軒，此時條件完美的高富帥前夫宥勝也恰巧回國，飾演追回前妻。吳念軒劇中飾演髮型師，開拍前曾去髮廊實習訓練，劇中經常被他洗頭、按摩服務的莫允雯大讚他很會洗，吳念軒坦言私下也曾幫女友洗頭，宥勝忍不住虧說：「洗頭會容易洗到別的地方去吧！」

將常在戲劇中談姊弟戀的吳念軒，這回配對的又是大他7歲的莫允雯，戲外戀愛對象也幾乎都是姊姊，吳念軒坦言不在乎對方年紀，聊得來最重要，也覺得「姊姊懂得比我多」，讓宥勝忍不住又開玩笑問：「是哪方面懂得比較多？」

吳念軒過去演戲習慣與配對女演員互動熱絡培養感情，這次卻被莫允雯形容一開始覺得他很害羞，她還想說「害羞個屁啊」，也猜想他可能覺得她有距離感、不太敢跟她講話、有點怕她，後來才發現他就是個大男孩，而且根本有雙重人格，熟了之後就發現有另一個樣子跑出來，唱歌時很好聽、好像另一個人。被問是因上一部戲與已婚的方志友傳出烏龍緋聞留下的陰影？吳念軒說，不是陰影，是一開始覺得莫允雯覺得有點高冷，「不認識時覺得很有距離感，認識後覺得很溫暖」。

宥勝贊同該劇所傳達的要用合夥人概念去思考婚姻生活，不是一廂情願或一股腦兒，如果不是合夥人很難走得長久。若讓他重新選擇一次事業與愛情，他表示還是會選擇感情，不論是親情還是愛情，他都放在第一位，可以為了這些而放棄事業，「所以我息影了這麼多年」。

莫允雯透露現在的愛情觀，「年輕時覺得談戀愛就是一股腦衝下去，在一起開心就好，現在則要找Life Partner，要確定彼此要走的路是一樣的」。宥勝則建議像吳念軒這種20幾歲的年輕人「有戀愛就談」，因為這年紀可能根本還不知道自己想要什麼。

被問到是否會幫老婆洗頭，宥勝笑說：「有啊，但我更常幫小孩洗！老婆喜歡自己洗！」莫允雯則透露以前的男友會在她累倒時幫她卸妝、摘隱型眼鏡，讓她覺得超貼心。經常幫小孩刷牙的宥勝開玩笑說：「我現在還可以幫妳刷牙，而且刷得很乾淨喔！」

以電影《紅衣小女孩2》「虎爺」一角走紅的吳念軒，去年底爆出也是台灣男版N號房事件的受害者，當時坦承三年前因年輕不懂事遭網路情色詐騙拍下兩支不雅影片，他3日出席新戲台視、三立偶像劇《戀愛是科學》新戲記者會，與莫允雯、宥勝同台現身，已有數月不曾面對媒體的他，會後被問及此事是否留下「陰影」，僅低調表示「透過拍戲」、「一樣認真面對劇本」，莫允雯則跳出解圍：「他沒事的！

(中時 )