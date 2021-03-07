《刺蝟法則》林子熙（左）和莫允雯在諮商過程中互揭彼此瘡疤。 （瀚草影視提供）

李亦捷（左）在《幸福話術》中想盡辦法和老公陳漢典溝通。（瀚草影視提供）

未來影集《2049》正式海報公布，警醒世人「科技不斷進步，人類仍然原始」勾勒全劇面貌。（瀚草影事提供）

瀚草影視繼去年風靡全球影集《誰是被害者》後，預計於六月推出籌備多年的未來影集《2049》，由邵雨薇、林柏宏、林子熙、莫允雯、陳漢典、李亦捷等人分別主演《完美預測》、《刺蝟法則》以及《幸福話術》三個單元，其中林子熙與莫允雯主演的《刺蝟法則》單元也將於4月11日在金馬奇幻影展，進行世界首映，被譽為大膽挑戰科幻未來，一展華語影劇豐沛的創作能量。

製作單位在38婦女節前夕公布由金曲獎視覺統籌顏伯駿操刀設計的正式海報，其中邵雨薇、林子熙、莫允雯、李亦捷等4位女主角以相似的火焰紅唇妝容示人，加上一層科幻感濾鏡，互為彼此鏡像，企圖以一句話警醒世人：「科技不斷進步，人類仍然原始。」勾勒全劇面貌。《2049》集結多位實力派女星詮釋母親、人妻，以女性觀點縱視科技在2049年對人類帶來的變化與困境，邵雨薇、林子熙、莫允雯、李亦捷在該影集分別坐擁「完美預測」、「記憶重建裝置」、「讀心裝置Stable」等新科技，她們看似活在科技創新的未來，但當人人渴望的科技全面入侵家庭，導致幻想、夢境與現實的界線逐漸模糊，女人該如何自處？又該如何捍衛愛情、親情？是該影集欲探討的核心價值之一。

邵雨薇在《完美預測》中，千辛萬苦生下的孩子被大數據機器「完美預測」推定為殺人犯，她表示，就算儀器偵測出孩子長大後會殺人，也不會想遺棄孩子，「我一定會用100個小聰明去解套！送到國外念書也可以，因為我誰都不想失去。」雖角色內心不斷掙扎該如何教育小孩，但她堅信一定有辦法改變孩子，而且會透過儀器持續預測他的未來，並密切觀察成長過程，「是否有給他足夠的愛，不然他幹嘛要殺人？」

邵雨薇也為此一一諮詢身旁已當媽的朋友：「如果未來小孩是殺人犯該如何處理？」有朋友認為「小孩再生就有了，但老公只有一個，陪你一輩子的會是你的老公不是孩子。選擇以老公為主」，也有朋友堅持以小孩為重。她如今回頭再看這個角色，已經分不清是人類運用科技，還是被科技操控命運，邵雨薇忍不住想對角色說：「妳已經盡力了，要放過自己！」

林子熙和莫允雯在《刺蝟法則》分別飾演心理諮商師和病患，莫允雯必須透過記憶實境裝置「記憶重建裝置」試圖找出自己的心魔，林子熙意外發現2人擁有異常相似的人生經歷， 2人劇中身處潔白明亮的諮商室，卻不斷回到過往看見不堪的回憶，莫允雯比喻她們進行了一場「惡魔和天使」的對話，導致她演完後一度喘不過氣，「拍完坐在那邊30秒，因為快缺氧！」但她認為能在《2049》中看到這種科技頗富趣味，「大家就不得不面對最害怕、最不想面對的一面。」

林子熙形容演出《2049》時快要「精神分裂」，要兼具諮商師所需要的理性與感性，如今她想告訴該角色：「感受一個人的溫暖跟快樂，是你的人生課題。」並對自己喊話，即使世界在科技影響下變得冰冷，也要成為一個「有溫度的人」。

李亦捷在《幸福話術》飾演和老公陳漢典漸行漸遠的人妻，必須藉由可以讀懂人心的科技裝置「Stable」和老公溝通，卻總是言不達意，有時甚至讓對方不解和憤怒。她表示演出時困難重重，因為除了角色原本想表現的狀態，還要同時演出看見「Stable」指令時的反應，「不只要說出不是自己想講的話，指示也都要記在頭腦裡，會覺得自己有點要人格分裂！」直嘆一字：「難！」

李亦捷認為這種對話裝置只能幫助當事人緩和當下情緒，「之後就不是真的自己了，而是一直在偽裝自己。」她說，如果現實生活真的可以確實感受到對方真正的情緒，「那人就會被看得很清楚，其實很可怕」。

(中時 )