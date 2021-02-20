《她們創業的那些鳥事》由林心如、陳意涵、簡嫚書、邱澤等主演，本週宥勝即將登場，還有去年獲金鐘獎迷你劇集女配角于子育，與小亮哥搭檔飾演邱澤的爸媽。于子育和邱澤2009年在公視人生劇展《我的青春ㄌㄨˋ》合作過，當時邱澤客串演出女主角于子育的幻想中談戀愛的對象，相隔11年再合作，兩人關係從情侶變母子，于子育誇邱澤演技自然，還會驚喜加戲，她笑說：「戲中我這個媽媽會一直打他，還好之前有合作過，要不然我哪敢打男神啊！」

宥勝父親由金鐘導演林志儒飾演。林志儒去年以《大吉大利 闔家平安》獲得金鐘獎迷你劇集導演獎，這回在《創業》除了參與導演工作也客串演出，角色情感內斂。宥勝覺得和儒導首次合作很好玩，尤其他台詞常不按劇本來，儒導說：「那是因為小任導演（許肇任）可以讓我們玩。」儒導也誇宥勝反應快，都能接得上話。劇中宥勝和爸爸關係緊張，像是爸爸愛唸兒子，兒子就會反擊兇回去。宥勝說，私下自己也會唸爸爸喝酒，儒導也分享，「這標準就是我女兒的口氣，一回家就會先要我『去洗手』。」

于子育與小亮哥雖僅1天外景，劇組特地在南投車埕借了雜貨店，經過美術組加工後變成邱澤劇中的老家。另外登場的還有李元元、蘇達、大飛、林思宇等。首度演台劇的李元元是李立群女兒，劇中飾演邱澤前女友，對他舊情難忘，希望能跟他復合。大飛和林思宇，飾演邱澤的堂弟、堂妹。蘇達劇中是Little Bird競爭綠天度假村標案的對手。

邱澤、小亮哥劇中飾演父子。（可米傳媒提供）

小亮哥客串演出《她們創業的那些鳥事》。（可米傳媒提供）

劇組特地在南投車埕借了雜貨店，經過美術組加工後變成邱澤劇中的老家。（可米傳媒提供）

宥勝（右）、金鐘導演林志儒劇中飾演父子。（可米傳媒提供）

金鐘導演林志儒客串演出《她們創業的那些鳥事》。（可米傳媒提供）

(中時 )