大安農會25日推出「農產」結合「畜產」新產品「QQ黑豆豬腳湯」。（陳淑娥攝）

大安農會25日推出「農產」結合「畜產」新產品「QQ黑豆豬腳湯」。（陳淑娥攝）

台中市大安區農會不斷研發產品，繼今年推出大安青蔥豬油、外埔紅龍果香腸等暢銷農畜品，25日再推出「QQ黑豆豬腳湯」新品。大安農會總幹事蔡建宗指出，與台中市農會結合，特別挑選100％國產非基改黑豆，搭配使用產銷履歷豬肉做成QQ黑豆豬腳湯，多層次口感勢必吸引消費者青睞。

繼今年推出大安青蔥豬油、外埔紅龍果香腸、水里梅子香腸、台中黃豆蜜蹄膀、新社香菇貢丸，大安農會25日推出第六項「農產」結合「畜產」新產品「QQ黑豆豬腳湯」，上午11時30分於飛天豬餐館舉辦新品上市發表會。

發表會由總幹事蔡建宗及台中市農會總幹事林育葦共同主持，包括教授楊鵑華等均一同品嚐QQ黑豆豬腳湯，Q彈入味的豬腳搭配入口即化的黑豆，多層次口感，深受大家喜愛。

「QQ黑豆豬腳湯」選用新鮮黑豆進入工廠後就經過洗淨、泡水及蒸煮步驟，加上大安區肉品市場產銷履歷驗證新鮮豬肉，將豬腳以滾水川燙後，加入4種中藥材及調味料提味，黑豆的營養讓湯呈現天然黝黑色，豬腳吃起來香Q不油膩，這樣營養滿分的客家料理值得品嚐看看。

加工課課長周于翔表示，大安區肉品市場研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新產品，除了可增加農產品的新用途外，期望可解決農產品量多價崩的情形，創造農民的價值。

大安區農會指出，「QQ黑豆豬腳湯」完全無食品添加物，未來農會生產的產品也會朝向100％潔淨標章方向生產，讓消費者吃得更安心。

台中市大安區肉品市場是全國第一間從拍賣、屠宰、分切到加工一元化多功能肉品物流中心，更取得工廠ISO2200及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。欲購買請洽飛天豬生活館04-26712229＃42或上臉書搜尋：飛天豬．安農。

(中時 )