台中市農業局長蔡精強說，台中茂谷柑行銷大陸受歡迎，現在會積極開發東南亞、加拿大等地的市場，未雨綢繆。（盧金足攝）

台中市茂谷柑產量全國排名第一，為防範成為第二個遭大陸封殺的水果，市府未雨綢繆。農業局2日表示，台中市目前外銷到大陸的水果以茂谷柑為主，其他外銷東南亞、日本、韓國等國家，希望茂谷柑增加到東南亞、日本、加拿大等國家的行銷通路，茂谷柑採收後可以多儲存到5、6月，那時水果產量較少，賣更好的價格。

蔡精強說，台中茂谷柑產量1年大約1萬1000頓，其中銷往大陸的約700頓，其實量不算大，還有加拿大市場及東南亞，大概2、300噸。

是否憂心茂谷柑像鳳梨遭大陸禁止進口？蔡精強說，現在沒有接到訊息說，不知道今年外銷階段，大陸訂單是否受影響，照過去的做法，大陸都會採購台中的茂谷柑，現在會積極開發東南亞、加拿大等地的市場，未雨綢繆。

農業局表示，台中市茂谷柑產量全國排名第一，種植面積達520餘公頃，年產量逾1萬公噸，產地集中在東勢、石岡及新社等山城地區，由於地處中央山脈西麓，有大甲溪及大安溪流經，日夜溫差大，產出的茂谷柑皮薄汁多且酸甜適中，入口後喉韻佳並帶有柑橘特殊香氣

大陸對台下鳳梨禁令，台灣鳳梨從1日起禁止外銷至大陸，盧秀燕除於臉書表達力挺農民的立場，今早主持市政會議更宣示不分縣市協助農民的決心。

盧秀燕說，台中鳳梨產季落在5至8月左右，以內銷為主，價量尚未受影響；市府將持續觀察因應，對於南部地區鳳梨產季多在3、4月，她私底下已跟其它縣市長聯絡，允諾伸出援手、全力協助。

農產品議題是所有農民的議題，大家都要一起關心，台中主要種植土鳳梨，多種植於霧峰、沙鹿及清水等地區，短時間價量方面暫無受影響，且台中市鳳梨主要以內銷為主，市府仍在觀察當中；由於南部縣市產季在3、4月左右可能較受影響，她私底下已跟其他縣市長聯絡，表達台中市的關心，大家共同努力。

她表示，日前聯繫南投縣長林明溱，「林縣長說因中部鳳梨大概都在7月份產出，目前南投縣未受影響，未來若有需要的話會再與市府聯絡」。

農業局表示，台中的鳳梨產地在霧峰、沙鹿及清水一帶，產期約在5至8月左右才到，耕作面積152公頃，年產量6700噸，產量並不算多，過去以來，主要都是內銷為主，目前尚沒有影響，未來也會加強促銷。

蔡精強表示，台中市種植的鳳梨品種主要都是土鳳梨，以內銷為主的產品，台中市產期比南部晚三個月，台中大概要到五、六月才會上市，台中的土鳳梨品種風味比較特別，酸中帶甜，目前外銷訂單還在進行作業，如果南部的鳳梨需要台中市行銷，市長盧秀燕表示會來協助他們促銷。

(中時 )