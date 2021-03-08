近日北部地區明顯降雨，但這波降雨對整體水情幫助有限，目前西半部地區仍有曾文、德基等6個主要水庫存量低於2成以下，旱象未解。

根據水利署官網資料，目前存量低於2成的6個主要水庫分別是：寶山第二水庫、永和山水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫，以及曾文水庫。

去年豐水期台灣56年來首次無颱風，使西部水庫集水區自去年6月迄今，降雨量僅為歷史2至6成，造成今年水情相對嚴峻。

6日及7日受到鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北有明顯降雨，不過這波雨量對水庫存量挹注仍有限。

目前翡翠水庫蓄水率達88.14%、新山水庫蓄水率90.95%、石門水庫蓄水率49.13%，不過，多個水庫存量仍低於2成以下，如寶山第二水庫蓄水率為12.47%、永和山水庫蓄水率為11.84%、明德水庫蓄水率為10.64%、鯉魚潭水庫蓄水率為15.11%、德基水庫蓄水率10.19%。

至於南部地區，目前仁義潭水庫存量為46.06%、烏山頭水庫存量49.30%，曾文水庫存量僅15.22%，南化水庫、阿公店水庫、牡丹水庫的存量則分別為47.87%、49.92%及57.33%。

水利署日前表示，現在已進入抗旱關鍵時期，自3月3日起，新竹、苗栗及台中地區全日實施自來水減壓供水，因此更需民眾與產業支持，共同在生活上力行節水與產業上節水管控，一起度過枯水期的挑戰。（編輯：郭無患）1100308

(中央社)