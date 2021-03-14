味全龍相隔21年終於重返一軍戰場，今日在台南球場對上統一獅，此戰別具意義的首戰由王維中先發，打線相當年輕，前年選秀狀元劉基鴻年僅20歲扛四番，成為中職史上最年輕四棒打者，他於2000年出生，1999年味全龍解散時他甚至尚未出生。

劉基鴻今日擔任先發第四棒、三壘手，他是2019年味全龍宣布重組後首次選秀的狀元，今日以20歲131天成為中職史上最年輕四棒，原本紀錄是富邦悍將申皓瑋2018年寫下的20歲264天，巧合的是當時富邦總教練正是目前味全龍總教練葉君璋。

劉基鴻自味全宣布重組後就加入，等於在二軍待了一年半才正式踏進一軍戰場，今日賽前他緊張與興奮的心情交集，「去年在一軍打一整年了，總算終於可以上一軍，真的期待很久。」

劉基鴻笑稱從起床開始就相當興奮，尤其過去沒遇過滿場球迷，今日味全龍首戰有機會體驗，「爸爸、媽媽、姊姊都有來，大概7、8個人，他們原本要買三壘的應援區，但沒票了只好買外野，家人要我把球打到外野給他們。」

劉基鴻高中畢業就投入中職選秀，是千禧年出生的年輕球員，味全龍於1999年拿到三連霸後解散，當時劉基鴻尚未出生，如今味全龍回歸，劉基鴻已成為球隊重要的四棒強打。

(中時 )