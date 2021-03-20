中共中央外事辦主任楊潔箎是大陸外交界在任最資深官員，這次在中美會談上的表現讓美方與全球媒體瞠目結舌，不僅成為全球報導的重點，未來還可能成為外交學說的重要案例。（圖／美聯社）

冷戰回來了？中美在阿拉斯加的外交會談意外地成為全球焦點，起因於北京採取了完全不同的外交策略，中共中央外事辦主任楊潔箎做了一輩子的外交工作中，恐怕是這場會談將讓他在中共外交史上留下最鮮明的記錄。此一事件報導雖多，有些細節仍值得詳加解讀，例如：北京為何改變對美外交風格？網民為何熱捧楊潔箎直白且火爆的語言？這是不是前蘇聯頭子赫魯雪夫外交風格的重現？中方藉口美方開場白「嚴重超時」真相如何？中美外交官吵完之後會如何？這些問題將是中美唇槍舌戰之際可以觀察的趣味點。

許多西方觀察人士認為，中美雙方都有國內政治上的需要，因此必須表現出強硬的態度，但是差別在於美方仍使用傳統外交語言，中方則採用非傳統的語言來發動奇襲，以扭轉這次會議的安排與近幾年來對美外交的被動形勢。如果這些話是要講給美方外交官聽，用雙方能懂的外交語言就足夠了，不必如此直白而強烈，而用上諸如「管好你自己的事」、「沒有資格居高臨下同中國說話」、「中國人不吃這一套」，這已經算是掀桌子罵人了，當然不是演給美國外交官看，而是演給中共領導人與大陸人民看，是一場極重要的政治演出，否則哪需要如此激越而直白？

Yang Jiechi: "We thought you too well. We think you will abide by basic diplomatic etiquette. We have to clarify our position just now!"

"Let me say one thing now, you are not qualified to say in front of China that you start from the position of strength and talk to China!" pic.twitter.com/aDMkU9cIEq — WCNA (@WorldCNA) March 19, 2021

中美會談前外界的分析都認為雙方有國內政治上的需要，因此都必須表現出強硬的態度，但是差別在於美方仍使用傳統外交語言，中方則採用非傳統的語言來發動奇襲，藉此扭轉近幾年來對美外交的被動形勢。（圖／美聯社）

而果不其然，楊潔箎的言語激情獲得了大陸網民、媒體與官員們的大力讚揚，可說是改革開放以來僅見，它點燃了民眾的民族主義熱情，也宣洩了近20年來對美外交受盡委屈的幾股鳥氣。

當然，楊潔箎略帶市井氣習的語言雖然爽快火辣，比起前蘇聯領導人赫魯雪夫在聯合國會議上拿皮鞋敲桌子，楊潔箎還算是文雅多了。赫魯雪夫曾被中共指為「蘇修」，評價很差，也不至於學他的外交風格，但中美之間回到冷戰格局機率雖低，也非全無可能，還得看往後雙方的互動與國際形勢發展而定。

由於各自內政上的需要，吵吵談談可能成為拜登任內與中國互動的主要模式，而這種新模式也讓更多網民與媒體有參與感。（圖／美聯社）

楊潔箎此舉當然不是臨時起意，而是有備而來。楊潔箎發言後，美方指責中方發言超時，因此召回媒體再補充回應，雙方為此有些爭吵，中方也不甘示弱反控美方「嚴重超時」在先。然而真相如何？據美國公共廣播電視(PBS)記者Nick Schifrin從錄影中計算雙方發言時間，發現美國務卿布林肯發言時長為02:27，國安顧問蘇利文發言時長為02:17，都略超出事先約定的2分鐘；而楊潔箎的發言則長達16:14，在翻譯後又接過來以中英文交替發言03:26，其後王毅再發言04:09。兩相比較，也難怪美方覺得雙方發言時間差距太大而感到不平，必須做些彌補，才很不恰當在媒體離場時把他們叫回來，做了些補充回應。此事後來也成為中方批評的重點之一。

楊潔箎(右)在會談中發動奇襲，使用市井俚俗語言，這當然不是說給美國外交官聽，而是演給中共領導人與大陸人民看，是一場極重要的政治演出。（圖／路透）

大陸網民對楊潔箎的直白且強悍語言佳評如潮，正是應了大陸國家主席習近平在外事工作上的要求。習近平曾在中共中央會議上要求，中國經濟發展起來，解決了「不挨餓」的問題後，接下來要解決「不挨罵」的問題。前年開始的「戰狼外交」風格，據說就是秉持習近平相關指示而在外交系統做出的決定，這種風格雖然也引發一些批評，但透過網路時代強大的傳播力，調動了大量網民的民族主義情感，對提高民眾對政策支持度有很大作用。過去戰狼外交只在較低層次進行，如外交部記者會、駐外使館、官方網路帳號上使用，現誰拿來大國外交上使用，也產生奇襲效果，甚至可能成為中共外交的經典案例。

北京在這場與拜登政府首場外交會談上，發動戰狼式的外交奇襲，出乎所有人的意料，國際上多數的報導方向與評價都認為拜登政府顯然輸了首場對陣。現在要判定未來雙方外交關係走向還言之過早，畢竟變數很多。只是這場架吵完之後，接下來怎麼做？有學者分析稱，首日的氣氛火藥味十足，是因為外交是內政的延伸，兩國「吵歸吵，談歸談，只要不打仗就好」。畢竟中國也是吵給美國內政看，吵給美國國會議員看，還有大陸的領導與人民也在看。未來雙方吵吵談談可能成為拜登任內與中國互動的標準模式，而這種新模式也讓更多網民與媒體有參與感，也算得上是開創新時代的大國外交風格吧！

(中時新聞網)