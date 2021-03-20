冷戰回來了？中美在阿拉斯加的外交會談意外地成為全球焦點，起因於北京採取了完全不同的外交策略，中共中央外事辦主任楊潔箎做了一輩子的外交工作中，恐怕是這場會談將讓他在中共外交史上留下最鮮明的記錄。此一事件報導雖多，有些細節仍值得詳加解讀，例如：北京為何改變對美外交風格？網民為何熱捧楊潔箎直白且火爆的語言？這是不是前蘇聯頭子赫魯雪夫外交風格的重現？中方藉口美方開場白「嚴重超時」真相如何？中美外交官吵完之後會如何？這些問題將是中美唇槍舌戰之際可以觀察的趣味點。
許多西方觀察人士認為，中美雙方都有國內政治上的需要，因此必須表現出強硬的態度，但是差別在於美方仍使用傳統外交語言，中方則採用非傳統的語言來發動奇襲，以扭轉這次會議的安排與近幾年來對美外交的被動形勢。如果這些話是要講給美方外交官聽，用雙方能懂的外交語言就足夠了，不必如此直白而強烈，而用上諸如「管好你自己的事」、「沒有資格居高臨下同中國說話」、「中國人不吃這一套」，這已經算是掀桌子罵人了，當然不是演給美國外交官看，而是演給中共領導人與大陸人民看，是一場極重要的政治演出，否則哪需要如此激越而直白？
而果不其然，楊潔箎的言語激情獲得了大陸網民、媒體與官員們的大力讚揚，可說是改革開放以來僅見，它點燃了民眾的民族主義熱情，也宣洩了近20年來對美外交受盡委屈的幾股鳥氣。
當然，楊潔箎略帶市井氣習的語言雖然爽快火辣，比起前蘇聯領導人赫魯雪夫在聯合國會議上拿皮鞋敲桌子，楊潔箎還算是文雅多了。赫魯雪夫曾被中共指為「蘇修」，評價很差，也不至於學他的外交風格，但中美之間回到冷戰格局機率雖低，也非全無可能，還得看往後雙方的互動與國際形勢發展而定。
楊潔箎此舉當然不是臨時起意，而是有備而來。楊潔箎發言後，美方指責中方發言超時，因此召回媒體再補充回應，雙方為此有些爭吵，中方也不甘示弱反控美方「嚴重超時」在先。然而真相如何？據美國公共廣播電視(PBS)記者Nick Schifrin從錄影中計算雙方發言時間，發現美國務卿布林肯發言時長為02:27，國安顧問蘇利文發言時長為02:17，都略超出事先約定的2分鐘；而楊潔箎的發言則長達16:14，在翻譯後又接過來以中英文交替發言03:26，其後王毅再發言04:09。兩相比較，也難怪美方覺得雙方發言時間差距太大而感到不平，必須做些彌補，才很不恰當在媒體離場時把他們叫回來，做了些補充回應。此事後來也成為中方批評的重點之一。
大陸網民對楊潔箎的直白且強悍語言佳評如潮，正是應了大陸國家主席習近平在外事工作上的要求。習近平曾在中共中央會議上要求，中國經濟發展起來，解決了「不挨餓」的問題後，接下來要解決「不挨罵」的問題。前年開始的「戰狼外交」風格，據說就是秉持習近平相關指示而在外交系統做出的決定，這種風格雖然也引發一些批評，但透過網路時代強大的傳播力，調動了大量網民的民族主義情感，對提高民眾對政策支持度有很大作用。過去戰狼外交只在較低層次進行，如外交部記者會、駐外使館、官方網路帳號上使用，現誰拿來大國外交上使用，也產生奇襲效果，甚至可能成為中共外交的經典案例。
北京在這場與拜登政府首場外交會談上，發動戰狼式的外交奇襲，出乎所有人的意料，國際上多數的報導方向與評價都認為拜登政府顯然輸了首場對陣。現在要判定未來雙方外交關係走向還言之過早，畢竟變數很多。只是這場架吵完之後，接下來怎麼做？有學者分析稱，首日的氣氛火藥味十足，是因為外交是內政的延伸，兩國「吵歸吵，談歸談，只要不打仗就好」。畢竟中國也是吵給美國內政看，吵給美國國會議員看，還有大陸的領導與人民也在看。未來雙方吵吵談談可能成為拜登任內與中國互動的標準模式，而這種新模式也讓更多網民與媒體有參與感，也算得上是開創新時代的大國外交風格吧！
(中時新聞網)
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