台北米其林一星牛排館「A CUT牛排館」推出春季新菜單，主廚別出心裁，將綠咖哩、斑蘭葉、香茅等泰式料理中常見的元素融入新菜色，並選用時令鮮果為料理妝點增味，演繹出令人耳目一新的食尚風貌。A CUT牛排館9道春季新菜即日起開始販售。

A CUT本季開胃菜香煎鴨肝選用油脂豐富、口感腴滑的加拿大鴨肝，煎至外皮焦香後搭佐覆盆莓蛋白餅與鳳梨果醬，以及酥軟中帶有焙烤香氣的布里歐吐司，鳳梨的酸甜巧妙地中和鴨肝的濃郁，在舌尖上達到完美的味覺平衡；香煎干貝以綠咖哩薯泥與自家提煉的紅咖哩油為底，再擺上煎至表皮金黃的干貝，綴以冰鎮櫻桃蘿蔔絲，細膩滑順的薯泥入口後浮現南洋特有的辛香氣息，勾勒出干貝的鮮美甘甜，十足為開胃首選。

A CUT牛排館向來以頂級牛排與精湛的乾式熟成技術聞名，本季貼心新增三道非牛肉主菜，提供消費者更多元的選擇。香煎黃雞魚外酥內嫩，上桌時現淋以東南亞代表性香料斑蘭葉熬製而成的魚骨湯，瞬間香氣四溢，佐以清蒸絲瓜、紫山藥以及春筍，不做過多調味，每一口皆能品嘗到上乘食材最純淨的美味；花蓮玉里乾式熟成鴨胸選用肉色粉紅的櫻桃鴨，一口咬下，酥脆表皮碰撞齒間，鴨肉在咀嚼間溢出鮮美肉汁與香氣，搭佐醃漬香茅番茄以及燉檸檬苦瓜，鮮明的味覺融合挑逗味蕾；爐烤美國乾式羊肋排口感幼嫩多汁，有著爐烤的炭火香氣，搭佐孜然金棗醬如畫龍點睛般，為整體注入洋溢著異國情調的甜鹹。

本季A CUT推出四道富含春日意象的甜點，首先由櫻花．洛神．梅酒揭開春天序幕，以櫻花香緹結合洛神凍、梅酒雪酪等酸甜元素，沁人花香與梅酒的香醇包覆味蕾，令人彷彿沉醉於一片盛開的櫻花林中；南非花草茶．龍眼蜜以烤布蕾為基底，淋上莓果醬與新鮮莓果，一旁的龍眼蜜冰淇淋則讓整體味覺體驗更上一層，入口後甘潤蜜香迴盪於齒間，久久不散；舒芙蕾則延續前一季「台灣古早味X法式甜點」的概念，以芋頭舒芙蕾新面貌亮相，嚴選屏東芋頭製成，口感更為厚實綿密，與牛奶冰淇淋一同享用，香濃滋味令人憶起古早味芋仔冰，懷舊情懷讓感動加倍；焦糖橙香．布朗尼由核桃布朗尼、櫻桃果醬與焦糖橙香慕斯堆疊而成，妝點上如蝴蝶結緞帶般的榛果巧克力脆片，入口時首先是濃郁可可香氣，緊接著浮現誘人的柑橘清香，融合著櫻桃醬的酸甜，在舌尖譜出一首幸福的春日交響曲。

(工商 )