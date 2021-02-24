後疫情時代，上班族轉職求穩定發展！根據1111人力銀行調查顯示，因為疫情讓高達8成9的上班族起心動念想轉職。為了找到心目中理想的幸福企業，在轉職的方向上有6成2的上班族想要跳出原本的舒適圈，挑戰不同產業的職務。無論是待在原產業還是轉職，除了薪資發展性，多元福利的項目，更是許多人求職的重要考量。

為台灣最具規模的鎢鋼銑刀廠，也是台灣第一家結合PVD鍍層的銑刀廠「震虎精密科技」，其福利更堪稱業界第一，最令人羨慕莫過於「眷屬津貼」，依據公司規定，成為正式員工後，戶籍登記上的配偶每年可領12,000元；子女每年可領6,000元，從0歲領取至18歲，而且不限子女人數。公司每年提供員工健檢、免費供餐、國內旅遊、國外旅遊、生日蛋糕/禮金、員工改善提案獎金、勞動節獎金、三節禮品等福利。

此外，國內網路資安龍頭廠商「零壹科技」，2020年不僅首次入榜快速成長一百強內第82名，並榮登快速成長營收十強第4名，公司有優於勞基法的休假，凡新人通過3個月試用考核即享有3天特休、3天不扣薪生理假、產檢假、陪產假、特休假、家庭照顧假、育嬰留停制度。實踐工作成就，更要開心樂活，零壹科技年資滿一年員工參加公司旅遊，可享2萬元旅遊補助金，公司員旅地點遍及日本黑部立山、北九州、北海道、北越雙龍灣、澳洲布里斯本、韓國首爾、釡山、中國上蘇杭等國內外景點。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，為了讓上班族在轉職的過程中有依據，同時創造職場共好，推動有獲利的企業，以最好的福利來吸引優秀人才加入，1111人力銀行「幸福企業」票選活動已熱烈展開，不僅幸福企業投票能抽1萬，找到工作送1萬，分享活動還能抽1千元，歡迎各行各業的朋友踴躍參加，在牛年為自己「扭」轉乾坤，迎向職場新氣象。

(中時新聞網)