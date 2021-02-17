從政27年的桃園市議長邱奕勝，基層實力雄厚，是藍營最先釋出有意角逐桃園市長人選者，年後將成立邱奕勝之友會，目標聯署20萬會員，被視為為參選備戰，但他本人尚未鬆口，強調自己是黨部主委，將尊重黨的機制和初選提名辦法。
邱奕勝表示，自己身份除了是桃園市議會的議長，也是國民黨桃園市黨部主委，去年黨慶活動就有提及，國民黨人才濟濟，身為主委不能預設立場，有好的人才、願意為桃園市民服務，歡迎黨內先進提早表態參選下屆桃園市長，走入人群了解桃園的需求。
邱奕勝仍未鬆口宣布參選，只強調國民黨有黨的機制和初選提名辦法，將待提名辦法出爐後才能跟大家報告。
但邱奕勝仍不諱言，從政超過27年，歷任桃園地方代表會主席、議員、副議長到議長，受到很多鄉親支持和期許，新春期間有幕僚和支持者建議，在13區成立「邱奕勝之友會」，他尊重也歡迎鄉親踴躍加入。
(中時 )
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