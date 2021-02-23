立委張廖萬堅23日緊急邀集相關單位召開協調會，針對中科附近人口激增，管線頻頻爆裂問題尋求解決方案，自來水公司會中同意負擔1.15億改善工程款，巿府管線單位也同意該案可由水公司自行緊急發包以加速完工，全案預計四月施工，更換管線長度達九千多公尺，並於今年底前完工，以徹底改善用水品質。

台中市西屯區福雅、福安等里因鄰近中科，新建社區林立人口攀升，導致用水量急速成長，舊管線口徑不足難以負荷，管線頻頻爆裂，數千住戶及店家受到影響，得不時面對無預警停水的窘境，甚至發生在永福路、西屯路三段等交通幹道上危及行車安全。

立委張廖萬堅表示，全案預計四月施工，更換管線長度達九千多公尺。（盧金足攝）

市議員林祈烽（右）表示，能爭取到預算很不容易，後續會監督施工品質，期許能儘速完成老舊管線的汰換，以及路面的修護。（盧金足攝）

出席的福安里長張清和、福雅里長王勝偉均表示，因位在筏仔溪以西的中科附近，近年來建案多，發展快速人口數不停攀升，地區內除了不斷增加的民生用水需求外，還有頻繁的店家用水等，導致舊水管不堪負荷，春節前屢發生爆管停水的問題，讓居民頻生困擾。

張廖萬堅指出，春節前即積極反應，並要求水公司寬籌預算，春節後提出汰換老舊管線計劃。去年爭取包括福星路、文華路、福上巷、河南路二段、西屯路二段等路段的水管汰換工程已陸續完成，大大改善用水品質。

此外，永福路及福科路段，也將在今年四月份進場施工，後續將配合市府的汙水管線接管計劃，以及路面修復工程，儘速完工以保障居民生活品質。

市議員林祈烽表示，能爭取到預算很不容易，後續他會扮演相關工程溝通平台，監督施工品質，期許能儘速完成老舊管線的汰換，以及路面的修護。

自來水第四區工程處長穆岳鈞表示，福安里與福雅里的老舊管線汰換工程，將在盡速安排今年度四月份進場施工，因影響範圍相當大，時間較為緊湊，故將與市府養工處協調為自行發包工程，屆時更將配合附近汙水接管工程的路角修護刨封作業，希望盡快改善福雅里及福安里的爆管問題。

建設局表示，向來積極協助台灣自來水公司進行汰管事宜，目前正與自來水公司協調辦理大台中降低自來水漏水率計畫。此案因常有自來水漏水搶修問題，為降低交通影響，維護民眾權益與安全，將全力協助自來水公司申請，按施工期程加速汰換老舊管線。

(中時 )