為推廣游泳運動產業發展，台中市游泳池同業攜手成立「台灣游泳池事業協會」，並邀請外縣市游泳池業者加入，促進全國業者合作。今日舉行成立大會，台中市長盧秀燕出席致意，除感謝業者積極推廣游泳運動風氣，也強調市府將大力支持游泳產業，與業者攜手同心、一起努力，讓游泳成為更受國人喜愛的運動。

「團結力量大！」盧市長表示，游泳池行業在過去有輝煌時光，但隨時代變遷，陸續碰到法令、師資、設備等瓶頸，甚至面臨未來缺水問題，且個別業者平日辛勤於事業，彼此也面臨競合關係，要團結大家在台中市成立在地的游泳池協會就已相當不容易，今日全國性的「台灣游泳池事業協會」成立更難能可貴，顯見游泳池業者合作共識已凝聚，相信未來在理事長帶領之下定能帶領業者突破困難，讓問題迎刃而解。

台灣游泳池事業協會成立，台中市長盧秀燕親臨力挺。(台中市政府運動局提供)

協會主委范清樂強調，這次游泳池事業協會成立除提升全國游泳選手訓練、爭取優秀成績為國爭光外，另致力於相關產業整合，凝聚全國游泳池業者的共識與力量，促進游泳產業發展。

中華民國游泳協會理事長曾正宗提到，無論划船、跳水等和水有關的運動，都需仰賴游泳池作為練習場地，台中市北區國民運動中心擁有全國最大國際標準競賽池，感謝盧市長於擔任立委期間積極推動完成這項建設，目前有近80%水上運動競賽都在台中舉行，優良場地也促使台中市游泳成績數一數二。

運動局說明，台中市游泳運動發展蓬勃，北區國民運動中心國際標準競賽池，自106年啟用後，除積極爭取總統盃、全國游泳錦標賽等全國性游泳賽事在台中舉辦，也透過東山高中游泳訓練館建設計畫，加速培育游泳運動人才。至今台中已培育出多位優秀國家隊選手，包括台中在地林姵彣、大里高中廖曼汶、東山高中的朱宸平、蔡秉融、王星皓等優秀選手，值得一提的是，王星皓已取得東京奧運參賽資格，將代表台中、台灣游向國際舞台。

運動局強調，全國游泳春季錦標賽上週才剛在台中圓滿落幕，今年還將陸續舉辦110年市長盃游泳錦標賽、110年議長盃游泳錦標賽、110年全國小學游泳錦標賽、110年全市運動會游泳賽、110年全國總統盃游泳錦標賽等多項賽事，市府將持續扮演游泳池業者、游泳選手的後盾，使游泳運動在台中持續發光發熱。

今日「台灣游泳池事業協會成立大會暨理監事聯席會」在烏日臻愛婚宴會館盛大舉行，包含體育署副署長林哲宏、市議員林碧秀、運動局主任秘書賴東宏、台灣游泳池事業協會籌備會秘書長劉家豪、烏日區長林崇懿及立法院副院長蔡其昌、立法委員張廖萬堅服務團隊也到場致意，盧市長及體育署副署長林哲宏共同頒發感謝狀予主委范清樂，並頒發聘書予市議員林碧秀，擔任台灣游泳池事業協會首席榮譽顧問，攜手推展游泳運動。

(中時 )