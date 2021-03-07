能唱還能創作的華語歌壇巨星王力宏，曾兩度拿下金曲獎歌王獎座，被外媒封為「亞洲流行音樂之王」，而與他製作的音樂成反比，王力宏私下生活一點都不求新求變，反倒維持著低調甚至有些節儉的生活，被好友「黑人」陳建州曝光他一台車開13年都沒換，甚至車子滿布刮傷也不去整修，而王力宏事後公開了不補烤漆的原因，讓網友聽了傻眼，讚他高EQ。

沒出新專輯、沒演出就很少出現在公開場合的王力宏，昨天驚喜現蹤，為的是力挺好友陳建州成立了職籃聯盟，陳建州也拍片記錄這難得的一刻，透露王力宏不僅僅是來探望，他也是投資者之一，但王力宏態度相當低調，謙遜說自己籃球打得不好「至少支持一下」，因此親自到場，也真的打扮得普通休閒，一點都不鋪張。

王力宏被黑人調侃一台車開13年，還連刮痕都不補，他則笑稱這樣比較好認出自己的車子。(翻攝自陳建州微博、王力宏微博)

有趣的是，王力宏親自開車到現場，陳建州很快就發現他，說這名車車身上刮痕實在很難忽視，笑虧天王開車技術不佳，「應該是計程車啦齁，這應該是跟小黃擦撞吧？到底？！」，王力宏說其實是跟停車場的牆壁「親密接觸」導致。

事後他也轉發黑人的影片，笑稱別人的車是一有痕跡馬上去處理，結果就是同款車太多，要看車牌才認得出來，「我反而從很遠很遠，一眼就能認出我的車，省了多少寶貴時間，不是嗎？」，結果被粉絲虧說是在掩飾開車技術，王力宏此時揭開另一個更驚人的真相，「從2008年到2021年開一台車，這樣技術應該算還可以吧？」，明明是圈內吸金紅星，卻開同一輛車13年沒換，驗證他果真是圈內出了名節儉的明星。

(中時新聞網)