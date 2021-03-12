民進黨立委王定宇近日被周刊踢爆頻繁進出民進黨發言人顏若芳位於大同區的小豪宅，兩人均稱是房東房客的關係外，至今仍未出面做進一步的回應，對於為何周刊會爆料的原因也有諸多說法。資深媒體人謝寒冰12日在節目直言，此次事件，很可能是民進黨新潮流、蘇系聯手英系，要整「湧言會(海派)」，且是把王定宇當成笑話在看的。謝寒冰強調，主角王定宇其實還在等一個人。

民進黨發言人 顏若芳。(圖/本報資料照)

資深媒體人謝寒冰12日在《中天新聞》政論節目「大新聞大爆卦」討論「王定宇同居疑雲」，對於綠媒政論節目主持人廖筱君在社群平台發文，「該節目一向關注公領域，私領域不是重點」力挺王定宇。謝寒冰表示，諷刺的是，王定宇上週才上節目大談日本桌球名將「福原愛婚外情」事件。

謝寒冰說，其實大家都知道某家媒體不報王定宇的難處，因為黨內派系「湧言會」的背後，就是該媒體的老闆，王定宇又是該派系大將，不方便討論大家都能體諒理解，但廖筱君的說詞，有點「此地無銀三百兩」的感覺，謝寒冰認為，何不等風頭過了就好。

王定宇遭爆與顏若芳「同居」，有時頻率更高達「1周5夜」。(圖／顏若芳臉書)

談及王定宇為何會被爆料，謝寒冰指出，其實王定宇正在觀察到底誰在害他，他本人心裡應該有答案，知道是誰在攻擊了。

讓謝寒冰覺得值得後續關注的事是，親綠平面媒體在王定宇租房一事爆出的第一時間開始，就一路跟進相關報導，而該親綠平面媒體又和民進黨內的新潮流、蘇系交好，從沒有幾個人出手幫王定宇講話，表示新系蘇系其實是把王定宇當笑話在看的。

但為何該親綠媒體會一反常態跟進「客觀報導」？謝寒冰指出，很明顯，其實爆料的周刊，跟英系交好，新蘇系跟英系算是聯手，表面上是整王定宇，但實際上是在整海派，因為海派過去得罪很多人，且王定宇的「大嘴巴」得罪的人也不少，他自己應該知道。

名嘴謝寒冰。(圖/中天新聞 畫面)

至於「王定宇會不會報復？」謝寒冰說，那是他個人選擇。

話鋒一轉，談及王定宇稱「他住顏若芳家，老婆也知情」，謝寒冰認為，既然老婆知情，那他大可坦蕩蕩繼續住，帶老婆手牽手給媒體拍，甚至開箱8000元租來的小豪宅，那應該很多人會相信王定宇，但卻完全都沒有，王定宇到底在怕什麼？謝寒冰繼續說道，其實王定宇是「在等一個人」，等他老婆出聲，因為從事情爆發至今，老婆一直都沒出面，代表老婆其實很火，而王定宇現在等的就是老婆氣消，也就是王定宇何以頻頻在臉書發文顧左右而言他的原因。

謝寒冰還指出，這整件事不論在法律上、道德上，最關鍵的就是他老婆，只要老婆原諒他，那其實沒人可以置喙，過來人王世堅不就是這樣？

王定宇在事件爆發後發聲明強調，兩人並未同居，是將該租屋處當作在台北的休息處，他與顏若芳就是房客和房東的關係，且太太也知道這事。

(中時新聞網)