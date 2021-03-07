響應世界衛生組織WHO「C肝微根除計畫」，台中市診所協會跨縣市串連台中、彰化、南投超過200間基層診所合作為民眾進行C肝篩檢，7日也盛大舉辦宣示儀式。

根據國健署資料，B型與C型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，感染後有4人就有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，目前健保署已將C型肝炎口服新藥納入健保給付，患者配合治療有將近97％的治癒率；而依據健保署統計，截至去年底已有19萬多人治癒，距離2025年消除C肝已完全一半，為傾力在社區找到未篩檢、未確診的病人。

台中市衛生局長曾梓展指出，台中市過去在民間社團投入下，已有不錯的成績，這次台中市診所協會跳出來號召中、彰、投基層診所共同加入，可望讓社區中更多沒有症狀、還未篩檢出來的患者可以篩檢出來，並接受治療。

台中市診所協會理事長廖文鎮指出，健保署去年放寬C肝篩檢條件，凡年滿45至79歲的民眾，與40至79歲具原住民身分民眾，提供終生一次的免費B、C肝炎篩檢，他呼籲民眾只要符合資格都可主動至基層診所檢驗，為自己的健康把關。

台中市診所協會即日起啟動「中彰投地區基層C肝微根除計畫」，7日盛大舉辦宣示儀式，台中市衛生局長曾梓展與彰化縣衛生局長葉彥伯也共同出席。

(中時 )