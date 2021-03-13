美國陸軍未來司令部「下一代戰鬥車輛跨領域團隊」（NGCV CFT）負責人卡夫曼少將，在與華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）會談時指出，中國大陸中央軍委副主席許其亮先前曾稱美中「避不了一戰」，代表北京有意「打響第一槍」，在雙方未來的軍事衝突中先下手為強。

美國陸軍於官方網站上發布聲明稿，其中卡夫曼表示，中國大陸已是美軍的「首要威脅」，且北京正全面使用外交、資訊、軍事和經濟手段，在全世界範圍與美國競爭。他強調，北京不會在區域衝突中手下留情，將打出手上的每一張牌。而針對許其亮所謂的美中「避不了一戰」，卡夫曼指出，這代表北京有意採取先制攻擊，畢竟若戰爭無法避免，「那為何要等對方先出手？」

卡夫曼強調，在此情況下，美國有「嚇阻」與「煽動」兩種手段可選，但因為美國不希望戰爭爆發，因此正全面加強戰力，希望藉此嚇阻北京。他透露，2012年大陸將領到美國參訪時，明顯對美國陸軍的戰力感到「震驚」，似乎增強了北京應先完成自身部隊現代化的決心，最終達到嚇阻的效果。

另外，不同於美國陸戰隊先前選擇裁撤戰車部隊，卡夫曼指出，即使在使用強大海空火力進行打擊後，仍需要派遣地面部隊佔領、維持並清理戰場，且步兵、裝甲單位、火砲和航空機「缺一不可」。而在中國大陸威脅下，這些單位未來可能在印太地區發揮更大的作用。他也不忘為自家團隊宣傳，強調下一代主力戰車等包含於「下一代戰鬥車輛」計畫中的項目，對避免中國大陸取得優勢「至關重要」。

(中時新聞網)