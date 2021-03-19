路透報導，美國政府將協助美國礦業公司與電池製造商拓展在加拿大的業務，以提高製造電動車所需礦物的區域產量，並對抗中國的主導地位。

看好未來10年電動化交通工具的需求將激增，美國政府準備超前部署，為相關產業發展舖平道路。路透社援引相關文件報導，美國商務部周四將與礦業公司及電池製造商舉行閉門線上會議，討論如何提高加拿大的電動車原材料產量。

由於環保團體強烈反對美國數個大型的採礦項目，促使政府將目光轉向北邊的加拿大，以及加拿大所提供重要礦產。在華府認為對國防至關重要的35種礦物中，加拿大就供應了13種。

這些文件顯示，特斯拉、Albemarle、Talon Metals與Livent Corp等超過30家企業將出席會議，他們將討論華盛頓當局能如何協助美國公司在加拿大擴展業務，以及克服物流方面的挑戰。

美國商務部尚未回應媒體置評請求。

美國總統拜登與加拿大總理杜魯道上個月承諾，將建立兩國之間的電動車供應鏈。

自拜登當選以來，已有3家美國礦業公司在加拿大投資。礦業佔加拿大國內生產毛額（GDP）約5%，相較之下僅占美國GDP約0.9%。

加拿大礦業公司Fortune Minerals正在該國西北領地（Northwest Territories）開採鈷礦，其執行長Robin Goad表示，公司已經與美國進出口銀行展開融資協商，他表示：「美國真的很重視此事」。 加拿大自然資源部長Seamus O'Regan則表示，美國知道「我們是他們最安全、最強韌的金屬進口來源」。

(時報資訊)