北韓今天上午發射2枚彈道飛彈，美國印度太平洋司令部在發表有關此事的聲明中將日本海稱為「東海」，日本政府認為不正確，已要求美國政府更正。

日本讀賣新聞報導，美國印度太平洋司令部今天發表有關北韓發射彈道飛彈的聲明中將日本海記錄為南韓方面稱呼的「東海」，引發日本不滿。

報導說，美國地名委員會將日本海列為唯一的正式名稱，可能是撰寫聲明的人士記載有錯。

美國印度太平洋司令部的這份聲明是以發言人卡夫卡（Mike Kafka）的名義發出，聲明寫道：「我們知道北韓今天上午往東海發射彈道飛彈。」

日本產經新聞報導，內閣官房副長官(土反)井學今天在例行記者會上表示，日本海是國際上已確定的唯一稱呼，這是日本的立場，美國印度太平洋司令部聲明中的稱呼不適當。

(土反)井表示，日本政府正已向美國政府反映日本的立場，要求更正。

日本政府今天宣佈，北韓今天上午7時4分及23分（台灣時間上午6時4分及23分）從東部咸鏡南道宣德附近發射2枚彈道飛彈，這2枚飛彈都朝北韓東方的日本海飛行約450公里，落在日本的領海及周邊專屬經濟海域（EEZ）外側。

(中央社)