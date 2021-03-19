美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨提及大陸對全球秩序構成威脅，並關切大陸對新疆、香港和台灣作為。對此，行政院長蘇貞昌表示，大陸近年來的作為，不但干擾區域的和平，所有作為也讓鄰國及世界各地民主國家非常擔心，美國雖然政黨輪替，但要求大陸克制的立場是一致。

美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在會中提及大陸對新疆、香港、台灣的威脅，尤其是大陸對全球秩序造成威脅，華府將力挺盟友，而且特別關切台港問題。

蘇貞昌說，大陸近年來的作為，不單干擾區域和平，其所有的作為都讓鄰國及世界各民主國家非常擔心，所以即便美國政黨輪替，但要求大陸克制的立場是一致的，而且結盟理念自由民主價值相同的國家，大家為維護世界和平區域穩定來做努力。

針對陸委會主委邱太三昨提出「建設性模糊」，蘇貞昌說，台灣是自由、民主的國家，國人非常善良，只要對我們友善的，我們都願意跟他友善互惠地往來。

(中時 )