俄羅斯總統蒲亭今天表示，他和美國總統拜登應在近日上網路直播談話。拜登昨天稱蒲亭「劊子手」，美俄外交關係降至後冷戰時期新低點。

拜登（Joe Biden）昨天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，蒲亭將為干預去年美國總統大選「付出代價」；當被問到是否認為蒲亭是「劊子手」，拜登回答「是的」。

此事促使俄羅斯將駐美國大使召回莫斯科，以商議俄美未來關係。克里姆林宮否認干預美國大選。

蒲亭（Vladimir Putin）今天在電視上回嗆拜登「你在說你自己」，他的發言人也指責拜登無意改善雙邊關係。

路透社報導，蒲亭表示，他上次與拜登通電話是應美方要求，他現在提議兩人應再度對話，在明天或22日透過視訊直播談話。

蒲亭在電視訪問中被問到有關拜登的評論時說：「我想向拜登總統提議繼續我們的討論，但條件是我們在網路上直播，沒有任何延遲。」這兩位領導人上次通話是在1月26日，就在拜登剛上任幾天。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天表示，拜登不後悔稱蒲亭是劊子手，並且擋掉了有關蒲亭要求立即公開通話的問題。

莎琪說：「我要說的是（拜登）總統早已和蒲亭總統講過話，他甚至還有更多世界領導人尚未接觸過。當然總統明天將會在喬治亞州，相當忙碌。」

蒲亭表示，他準備好「明天或比方說下週一」討論美俄關係和區域衝突等其他議題，還說他週末會在俄國一處偏遠地區休假。

(中央社)