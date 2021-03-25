美國總統拜登將砸3兆美元推動基礎建設計畫，激勵MSCI世界公用事業指數周二大漲1.08％，為近二周來單日最大漲幅。投信法人表示，政策、景氣與通膨三大題材同時點火，將嘉惠公用事業與基礎建設相關產業，未來股價表現，同樣深具想像空間。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，擴大基礎建設已是近年美國新任總統上台後的一項重要舉措，早自歐巴馬的多項工程，到川普的1兆美元基建計畫，現在拜登預計在4月向國會提出「重建美好未來（Build Back Better）」計畫。

細究其中差異，葉菀婷認為，拜登政府的基建規畫廣泛，總金額超過3兆美元，不僅涵蓋傳統的鐵公路、橋樑、機場、電網項目，同時強調綠色環保的支出，兼具產業革新的味道。加上，疫後重建希望、民主黨掌握國會多數席次，增添計畫推動的優勢。

觀察2019年川普大舉增加基建預算後，當年度標普500公用事業指數、MSCI世界公用事業指數分別大漲22.2％、19.3％。而本周二傳出拜登將推出基建計畫後，兩大指數各漲1.52％、1.08％，為近二周多來單日最大漲幅。

除政策加持外，葉菀婷強調，新冠疫苗效力如市場預期優異，今年全球經濟可望全面重啟，水、電、天然氣、鐵公路、橋樑、機場、港口的使用量將會同步增加，嘉惠水電瓦斯與基建相關行業。分析師整體預估，今年全球公用事業每股盈餘將成長20％，股價表現具想像空間。

而過去公用事業因為屬於特許行業，長期營運穩健，股利配發大方。以MSCI世界公用事業指數為例，近2年平均股利率約3.6％；聚焦民生需求的水電瓦斯行業，股利率更高，為5.6％，都遠高於通膨水準，提供投資人資金長期停泊的絕佳選擇。

(工商 )