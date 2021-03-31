3月以來台灣金管會證期局核備的1015檔境外基金(股、債均含)平均上漲2.67%；其中739檔股票型基金平均上漲3.18%，257檔債券型基金平均上漲1.29%。就地區別來看，美國股票型基金3月平均報酬率最高，達5.75%，其次是日本股票型平均報酬率為5.55%；若就產業別來看，公用事業平均報酬率達13.01%表現最佳，其次為金融6.1%，至於全球不動產也有5.43%。科技和生技基金在3月的報酬率掉漆，均為負值。

雖然3月科技型基金平均報酬表現不佳，但根據Factset預估，史坦普500大企業第一季獲利預估成長將達23.3%，為2018年第三季以來最大增幅，看好包括循環性的耐久財與原物料等類股及受惠殖利率走揚的金融股，同時科技及生技等類股具備創新成長題材及強勁獲利成長動能，仍然具備投資吸引力，在新興市場方面，亞洲具備基本面佳及受疫情影響較小的優勢，且亞洲國家與企業皆擁有較佳的財務體質，其科技產業具備高階研發製造技術，同時生產量能完備、獲利成長動能不輸成熟市場科技股，將成為新興市場的領頭羊。

富蘭克林高科技基金經理人馬特．摩伯格認為，第四次工業革命正推動著當前的市場創新步伐，看好第四次工業革命的變革影響正支持五大創新領域的成長前景，包括全球電子商務、基因突破、智慧機器、創新金融以及指數級數據。

(時報資訊)