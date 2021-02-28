【愛傳媒葉毓蘭專欄】2月27日的四大報頭版，不約而同全部以「大陸禁止台灣鳳梨輸入」為頭條新聞，足見大陸的這一手確實有打到痛點，因為台灣鳳梨年產40萬公噸，有12.5%是出口，其中9成以上都賣給大陸。

這個禁令，雖然金額上可能只有十幾億，在兩岸貿易額無足輕重，但是影響的是農民的收入，而且三月起鳳梨盛產，農民們該怎麼辦？

26日我在聊新聞直播中，已經罵過中國政府不應該因噎廢食，因為銷陸的鳳梨，絕大多數都是檢驗合格，只有0.2%被檢出有介殼蟲，這樣的禁令，不僅讓許多台灣農民傷心，也損害很多在大陸消費者的權益，應該是就檢驗有問題的要求退貨、罰款或做除蟲處理，而不是全部禁運。

這樣的禁令，就是政治考量了，純心要給蔡政府難看？！

不過這樣做，中國共產黨不也是師法民進黨仇中反中，徒增兩岸嫌隙猜忌與對立，學壞了？！

台灣去年對大陸的貿易順差大增，賺了對方1405.2億美元，也就是台灣的經濟成長，對大陸的依賴更甚於前，但是執政黨對大陸的敵意，不只是出現在「武漢肺炎」、「中國病毒」這些歧視性的政治言論上，還有以資安為由對大陸手機、電腦、無人機、測速器的禁令，也不管這些手機中使用的是台積電、聯發科的晶片，也不論這些廠商有多少是台資，有多少台灣人受僱？

26日鳳梨風暴發生後，蔡英文先透過臉書表達譴責，也啟動了專案機制，預計投入10億元經費降低衝擊。

吳釗燮籲各國挺「自由鳳梨」，台南市長黃偉哲PO臉文「吃爆台灣鳳梨challenge」，籲請農友們放心，市府與農委會一定會協助鄉親，全力支持鳳梨行銷，「台南鳳梨有信心」、「中國不買，我們賣向全世界」。

蔡英文也上黃偉哲臉書，留言「請教全糖市長：台南鳳梨的糖度有沒有比較高？」黃偉哲回文說「報告總統：台南的鳳梨甘甜如蜜，總統的香菜無所不在」。

其實，蔡英文和黃偉哲的對話，正足以說明政府除了撒錢補助農民、要求全民挺鳳梨農、吃爆台灣鳳梨外，完全一籌莫展，毫無對策！

吳釗燮的「自由鳳梨」真的走得出去嗎？

我們反中的最大盟友美國，夏威夷就是鳳梨原產地，加中南美洲橫亙在前，亞買加的鳳梨優先考量，他們除了把台灣當成籌碼，在激怒中國禁止鳳梨輸入後，會買台灣鳳梨幫農民解圍嗎？

民進黨執政後力推的新南向，新加坡、東南亞、印度，哪個國家不盛產鳳梨，會進口嗎？

陳吉仲說：「大陸此舉完全不符合國際貿易規範」，在2010簽訂ECFA時，這些早收清單本來就不完全是國際貿易規範，多少有些讓利，多少有些統戰。

除非我們都能自主處理，不再依賴對岸，否則，就不要再無事生非，不要再洗腦製造對立了。

我還是老話：兩大之間難為小。我們的選邊站，讓台灣的農民吃足苦頭。要等兩岸春暖花開，不能只怪別人沒有善意，我們的善意就從停止歧視性的言語和政策做起吧！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)