【愛傳媒葉毓蘭專欄】海巡人員守護著我們的國境，在執法人員中，他們是性質最為特殊，業務也最為繁雜的一群，常常一出海就是一兩週，甚至駐守外島，幾個月才能回家一次。

海巡署艦隊分署的小隊長蔣爭台，今年7月就要屆齡退休，他在農曆年前執行碧海專案，到東沙、南沙巡護，原本預計2月7日就能返台跟家人團圓過年，但在返航途中，卻被同仁發現倒臥在船艙內，已經回天乏術。

蔣爭台小隊長不但沒有回家過年，也來不及退休。

另外，海巡葉宗祐分隊長也是一樣，長期戍守東沙島，病痛纏身，卻因職責在身，也因為島上醫療資源不足，無法定期接受診療，去年6月中返台就醫，還來不及到醫院看診就猝逝了。

海巡同仁出海執行任務，最短五天、最長二個月，或奉命長期駐守在遙遠的東沙、南沙，艦上、島上醫療資源匱乏，海象的凶險無法預測，每次的任務都是在賣命，但不幸因公死亡時，卻因軍、警、文的身分不同，而有不同的撫卹照顧。

同為保家衛國的海巡署同仁，執行相同的任務，軍職同仁的遺族可以領卹終身，但警、文職同仁遺族最多就領卹20年，這樣子合理嗎？

總統及院長都屢次說出要當警消同仁的後盾，同仁們保護了大家，也做出了極大的犧牲與奉獻，但是誰來保護他們呢？誰能真正的做他們的後盾呢？

這幾年來，我已經向無數個在勤務中倒下的海巡、警消同仁們鞠躬，政府一定要關心他們的健康狀況，排定合理的勤務班表，給予符合需求的醫療照護、推動制定警消撫卹專法，制定海巡人員撫卹法，給這群英雄他們所需要的保障。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)