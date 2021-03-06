【愛傳媒陳朝平專欄】3月2日，我在中國時報發表「民進黨沒看懂北京的東風雨露」一文，文中提及，鳳梨也是ECFA早收清單之一，經風傳媒總主筆夏珍「私訊」提醒，鳳梨並非ECFA早收清單之一。

經查，ECFA蔬果早收清單計有：鮮或冷藏的金針菇、鮮或乾的香蕉（包括芭蕉）、鮮或乾的橙、檸檬及酸橙、鮮哈密瓜以及鮮火龍果。鳳梨不在其中，近日農民關切的蓮霧、釋迦等，通通不在早收清單之列。

儘管，我誤將鳳梨列為早收清單之一，但不僅不影響全文的觀點，更讓人了解民進黨政府誤國誤民的可悲可恨！

第一，所謂早收清單，就是提早降關稅的產品清單。列入ECFA早收清單的蔬果類，早在2013年起便享受零關稅的優惠。

換言之，未列入ECFA早收清單的蔬果輸往大陸，陸方本可拒絕進口，同意進口也未必給予零關稅的優惠。

顯然，鳳梨、蓮霧、釋迦、芭樂等不在早收清單之列的蔬果銷往大陸，是大陸「格外讓利」並非蔡政府有甚麼能耐！更不是台農發公司做了甚麼傑出的貢獻。

第二，既然不在早收清單內，暫停進口根本與鳳梨是否驗出介殼蟲無關。暫停進口的動作，就是考驗台灣重啟對話誠意的「東風雨露」。

農委會主委陳吉仲反覆辯解，陸方暫停進口鳳梨不合乎國際貿易的規範；若非失職無知到不知道鳳梨不在早收清單裡，便是刻意誤導社會大眾和鳳梨農。

第三，民進黨不解北京的東風雨露，接下來，也不在早收清單裡的蓮霧、釋迦暫停進口，應該也不意外。

第四，先暫停進口不在早收清單裡的產品，或者逕自調高不在清單裡的產品的進口關稅，應該符合WTO的規範，也是公平對待已經和大陸簽訂自由貿易協定國家的做法。

第五，國際貿易最基本的原則是貿易的雙方或多方需先就關稅、准進產品、檢疫檢驗標準等規範，達成協議。

台灣能早於其他國家與大陸簽署兩岸版的自由貿易協定（即ECFA），應該是因為兩岸默認兩岸一家親，一中原則，亦即九二共識；而非台灣與其他國家簽署自由貿易協定有甚麼突破性發展。

第六，既然蔡政府堅持不承認九二共識，那麼，繼鳳梨之後，經濟部與民間企業或許該認真地思考一下，目前出口大陸的工業及農林漁牧產品，還有哪些根本不在ECFA早收清單裡？

ECFA後續的談判中輟迄今，且台灣遲遲不開放大陸多項產品進口；基於公平貿易、對等原則，北京即使不取消ECFA，有無可能單方面調升台灣進口產品的關稅？

果真如此，蔡政府的因應之道又是甚麼？總不成讓大家大啖鳳梨之餘，還得加購一些家庭裡用不著的工業產品吧？！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)