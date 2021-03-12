前一日，韓國SK才剛放風向球說，不會輕易就與韓國LG和解，自己已在美國被判敗訴的電池官司案。12日，LG就馬上還以顏色，傳出將再砸45億美元在美國投資設廠消息。

據悉，隸屬韓國LG集團的能源解決方案(LG Energy Solution)，12日傳出未來四年內，將在美國電池生產廠房，陸續投入逾45億美元資金。其中，也包括至少還要再蓋兩座新廠。

LG能源解決方案美國密歇根(Michigan)廠站透露，前述投資計畫，將使在美的電池產再增70GWh(百萬度)，以因應全球電動車市場的增長需求。

該廠站負責人表示，迫切希望能擴大產能，以滿足美國與歐洲諸多汽車製造商的產量需求。所以，也正在美國境內尋找合適廠址，至少要再建兩座新廠。同時，也可幫助美國創造四千個職缺。

若屬實，LG能源解決方案未來在美員工數，將是現與通用GM汽車合組公司，以及在LG集團另個子公司LG化學(LG Chem)的現有員工合計總數，還要再增一倍以上。

據悉，LG能源解決方案預計，將在2021年上半年先決定廠址。光是建廠房這個工程，就可以廣泛提供約六千個工作機會。

目前，LG與通用汽車在俄亥俄州(Ohio)合作的電池製造廠，已經接近完工階段，雙方也正緊鑼密鼓地，在田納西州(Tennessee)籌建第二座電池廠。LG表示，第二家電池廠的產量規模，大概在35GWh左右。

距今約兩年前，在LG指控SK竊取其商業機密，並進入美國司法程序後，這兩家韓國大財閥，就是你一言我一句誰也不讓誰。

而美國國際貿易委員會(ITC)也在2月做出初步官司判決，SK除敗訴外，還得需遵守一項為期10年電池產品禁令。也就是說，SK基本上不能將自己鋰離子電池，進口到美國大部分地區。

不過，SK也不是省油的燈，已啟動遊說計畫，希望拜登總統能推翻這項對SK不利的判定。當然，若SK與LG相互達成協議，這項ITC判決也可不算數。

至於LG高層則說，美國投資計畫與SK官司案完全無關。LG只是站在自己客戶角度試想未來電池產品的需求，而做出的擴充美國產線投資決定。

(時報資訊)