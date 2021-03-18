美國聯邦通信委員會（FCC）周三宣布，已準備撤銷對中國聯通美洲公司（China Unicom Americas），以及太平洋網絡公司（Pacific Networks）與其全資子公司ComNet在美國提供電信服務的授權。

去年4月，該美國電信主管機構發布「要求說明理由的命令」（show-cause order），並警告可能撤銷三家由國家掌控之中國電信公司的營業執照。這三家中國電信業者除了周三提到的兩家之外，還包括中國電信（China Telecom）。

中國聯通美洲公司持有為美國提供國際電信服務的營業許可已經20年。

美國聯邦通信委員會周三表示，現階段中國聯通美洲公司，以及太平洋網絡與其子公司ComNet，尚未能消除對於他們擁有美國授權的重大疑慮。

該監管機構去年12月啟動類似程序，開始撤銷中國最大電信業者中國電信持有將近20年的營業許可。

FCC委員Geoffrey Starks表示，許多中國電信商也有在美國境內營運的數據中心，但FCC目前缺乏「解決這個潛在國安威脅」的職權。

2019年5月FCC一致投票否決了另一家中國國有電信公司中移動在美國提供電信服務的權利，稱中國政府可能利用這項許可，對美國政府進行間諜活動。

近幾年來FCC對中國電信業者的立場日益強硬。上周五FCC依據一項2019年旨在保護美國通信網路的法律，裁定華為技術、中興通訊、海能達通訊、杭州海康威視與大華技術等5家中國公司，是美國國家安全的威脅。

去年4月，FCC批准Alphabet旗下谷歌公司啟用連接加州與台灣的海底光纖電纜，但否決加州連接香港的部分。上周臉書撤回一項使用電纜在美國和香港之間傳送網路數據的申請，稱美國政府對直接的通訊聯結仍有疑慮。

(時報資訊)