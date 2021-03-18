涂男、陳男找上鄭、李姓情侶檔協助偷渡，情侶檔赴中國與一對母子交換證件及機票後返台，但因中國母子入境美國時遭識破，涂男等人遭高雄地檢署起訴，未到案陳男則遭通緝。

高雄地檢署檢方指出，涂姓男子及陳姓男子為賺取佣金，負責在台吸收人頭，辦理出國及前往美國、加拿大手續，並取得合法登機證。在洪姓男子及江姓男子介紹下，認識鄭姓、李姓情侶檔。

情侶檔接受委託後，民國108年6月30日，到高雄與涂男、陳男拿新台幣1萬元旅宿補助，隔天用小三通前往福州，在當地與年籍不詳的中國母子交換護照及登機證，讓2人前往舊金山，情侶檔則持換得證件前往泰國，再以真實身分購票返台。

然而，中國籍母子入境美國時，遭美方查獲。經美國在台協會通知內政部移民署，全案曝光。檢方調查，換證完成後，涂男取得6萬元，並取走1萬做報酬，情侶檔各得2萬元，其餘1萬元介紹費則由陳男、江男及洪男共分。

根據起訴書，涂男到案後坦承犯行，其餘4人則矢口否認。其中，洪男、江男稱不知交換機票細節，只是介紹賺錢機會等。鄭姓男子則說，不知交換機票違法。李姓女子則稱，男友說要去玩，感覺「是被騙去的」。

但檢方認勘驗手機通聯紀錄、偵查報告、出入境紀錄等資料後，不採信4人說詞，全案偵結，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及出國及移民法起訴5人；另名涉案陳男則因未到案，發布通緝。

(中央社)