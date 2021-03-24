刺激又考驗思考邏輯能力的密室遊戲，是不少年輕人喜愛的休閒活動。日前大陸2對情侶一起去玩「鬼屋」主題的密室逃脫，過程中一個打扮成鬼的工作人員跳出來嚇人，一群人瞬間被嚇到不斷往後退，2名男子甚至還不小心抱錯了女友，網友們看到畫面後全都笑翻了。

根據《澎湃新聞》報導，本月22日在河南商丘，2對情侶組隊一起去玩鬼屋主題的密室逃脫，過程中他們進到一間光線昏暗的小房間，正要開門繼續前行，門後卻突然跳出一名打扮成鬼的工作人員，讓他們頓時嚇到不斷往後退。

從監視器畫面可以看到，情侶們原本都相互牽手走在一起，但在驚嚇的一瞬間，2名男子卻陰錯陽差地抱到了對方的女朋友，左邊那對男女最先發現不對勁，立刻拉開距離，但女子一回頭就看見自己男友抱著別的女子，氣得不斷捶打男友；另一對情侶的男友則像是賭氣一般往回走，女友馬上追上前解釋。

目睹混亂現場的2名工作人員似乎受到了更大的驚嚇，不敢再繼續嚇人，只好選擇默默離開。

影片曝光後，網友們都被逗樂了，紛紛笑說：「抱錯女朋友，後果很嚴重」、「明明自己往人家懷裡鑽，還怪自己男朋友抱錯」、「NPC：好像這個情況更嚇人，咱們先撤」、「我以前和同學去鬼屋，她太怕了，拉著一個陌生女直接就一路奔出去了，出來才發現不是我…」、「我和我的兩對情侶朋友一起去密室，鬼嚇了我們之後發現我的兩位男生朋友緊緊的擁抱在了一起，完全忘了他倆的女友」。