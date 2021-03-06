從邱太三信誓旦旦「春暖花開」，到一紙鳳梨禁令帶來春寒料峭。於是，剛開幕的大陸全國兩會如何闡述對台政策備受矚目。在李克強的政府工作報告中，「一中」原則、「九二共識」、和平發展、祖國統一、反「台獨」、融合發展等關鍵字一個不少，顯示大陸對台大政方針保持不變。陸委會對此的反應是「兩岸良性互動雙方均有責任」，但平心而論，兩岸關係遭遇倒春寒，蔡政府的責任明顯更大。民進黨若再不改弦更張，兩岸春暖花開只能是海市蜃樓。

2016年蔡政府上台後，「九二共識」被束之高閣，民進黨又提不出新的能被對岸接受或默許的兩岸論述，兩岸官方交往遂宣告中斷。但北京預告的「地動山搖」並沒有到來，一方面大陸定調蔡英文就職演說是「未完成的答卷」，暗示有耐心等待。另一方面則花更大氣力推動兩岸民間交流與經濟社會融合發展，包括在ECFA到期後繼續履行義務。最近引發軒然大波的鳳梨就名列ECFA早收清單。

然而，大陸的耐心與善意得到了什麼回報呢？有陸媒形容，上台5年多來，民進黨對大陸的惡行罄竹難書，善意的事卻一件都找不出來：不擇手段打壓異己、千方百計去中反中、心甘情願充當川普抗中馬前卒…。新冠疫情爆發以來民進黨更是變本加厲，禁口罩、禁華台、禁愛奇藝、禁淘寶、禁小米…，不許大陸駐台媒體人員輪換、刁難滯留湖北台胞，不讓大陸小明入境…。甚至在蔡英文都改口後，蘇貞昌仍然堅持用「武漢肺炎」4個字刺激大陸人民的神經。

這回的鳳梨風波更是民進黨惡習難改的照妖鏡。儘管不能完全排除政治考量，但大陸以檢驗檢疫叫停鳳梨進口有理有據，透過《兩岸農產品檢疫檢驗合作協定》平台通報對岸符合程式，「暫停輸入」更是留有餘地。然而，民進黨不但不想辦法與大陸協商解決問題，反而又以撿到了一把槍來操作。連日來，從蔡英文、賴清德到吳釗燮等反中大將，再到一眾民進黨立委，無不大打「抗中牌」。「隨便找理由打壓台灣」、「國際貿易惡棍」、「捍衛自由鳳梨」…，原本只是一個農產品的質量問題，就這樣硬生生被上綱上線為「抗中保台」的政治議題。民進黨政客們大概忘了他們曾以檢疫為名，禁了大陸的大閘蟹和泰國的山竹。大陸和泰國何時控訴過台灣鴨霸，捍衛過「自由大閘蟹」、「自由山竹」？

大陸政府工作報告強調要「完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策」，證明大陸對台灣人民的親情與善意不變，「鳳梨風波」可能只是個案，不必過度解讀。但一顆鳳梨就讓民進黨的嘴臉原形畢露，實在發人深省。

如果民進黨真的「挺農民，愛台灣」，就應該停止對大陸習慣性甩鍋，加強農產品檢疫，同時改弦更張緩和兩岸關係，爭取透過兩岸現有管道與大陸務實協商解決問題。兩岸春暖花開是兩岸人民的共同心願，兩岸執政者有責任實現這一願景。大陸已經做了很多，接下來該民進黨付諸行動了。

（作者為大學教師）