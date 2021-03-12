一年一度的「兩會」11日閉幕。對大陸而言，今年的會議別具意義，通過了《十四五規畫和2035年遠景目標綱要》，雖與台灣沒有直接關聯，但影響甚為深遠。

對於大陸的對台工作而言，正值中國共產黨成立一百周年，需要落實中央對台工作會議相關部署。而在西方一些反華勢力眼中，中國大陸舉辦大事要事喜慶事的時候，是他們趁機製造混亂和事件的時候，甚至是勒索要脅中國大陸的時候。相信在部分島內「激進台獨」勢力和強硬分子心中，也有類似想法。然而，在大陸反覆強調的「百年未有之大變局」背景下，這種看法相當危險。中央對台工作會議中強調要「準確識變、科學應變，增強風險意識，樹牢底線思維，發揚鬥爭精神」，李克強總理在政府工作報告中表示「高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動」，實際上也清楚地表明了大陸對台政策的立場。雖然此前在「修憲」過程中搞「法理台獨」的三個提案被封堵，但近期又有人妄圖挑起激進台獨活動，這毫無疑問是危險的。

《十四五規畫和2035年遠景目標綱要》描繪了大陸未來5年乃至更長一段時間的發展藍圖，這對台灣企業和台灣同胞將是巨大的紅利和機會。當前中國大陸面臨的內外部環境嚴峻複雜，但外界仍然普遍看好中國大陸的發展，看好「十四五」規畫目標能夠如期實現。2020年受新冠疫情的影響，全球跨國直接投資大幅下降，但中國大陸吸收外資卻在逆勢增長。2020年全年實際使用外資9999.8億人民幣，同比增長6.2%，實現引資總量、增長幅度、全球占比「三提升」。根據台灣投資審查部門的統計，2020年台商對大陸投資也達到59.1億美元，較2019年41.7億美元大幅上漲。

未來隨著大陸形成「國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進」的新發展格局，台商將會從中找到更大的機會，分享更多的紅利。同時，大陸將推出更多給予台灣同胞福祉和同等待遇的制度安排和政策措施，使兩岸融合發展更具潛力。

當然，作為人大代表和政協委員高度關注的台灣問題，也不是沒有凝聚鎂光燈的焦點。在政府工作報告、政協常委會工作報告，以及多場答記者問中，都涉及到了台灣問題。綜合相關人士的發言，可以清晰地感覺到大陸對台政策的連貫性和延續性。一方面大陸會堅持「九二共識」和一中原則，堅決遏制「台獨」分裂活動，另一方面則會推進兩岸融合發展，促進兩岸交流合作。

同時，部分詞句中透露的資訊也值得外界關注。比如李克強在回答記者提問時提出，「在此（堅持一個中國原則和九二共識）前提下，我們歡迎台灣任何政黨、團體同我們交往，也歡迎台灣各黨派團體人士就兩岸關係和民族未來與我們開展對話。」這段表述雖然是大陸對台政策的重要內容，在以往的對台政策表述中多次出現，但在近兩年的涉台表述中已經很少被提及，實際上是釋放了大陸的巨大善意。此次重申是向對岸表明，大陸對台灣同胞的善意一直在，和平統一的大門仍然是打開的，走陽關大道還是鋌而走險，考驗台灣各黨派政治人物的智慧和擔當。（作者為大陸資深台灣問題專家）