台中市升級iBike採用「YouBike2.0」系統，卻與原有系統無法相容，民眾在1.0系統車柱借車，無法在2.0車柱歸還；市議員邱素貞等18日要求交通局正視過渡期的相容性問題，並提早因應解決，以降低借車的不便性。交通局長葉昭甫強調，正加緊廣設2.0，並力促系統儘速一致化。

邱素貞指出，新的YouBike2.0讓台中市民真的很有感，不僅騎乘有舒適感，坐墊也較有彈性，前輪的避震亦明顯提升，新式座墊高度調整桿是直覺的操作，既方便又省力；2.0前後輪間的跨點降低，方便女性或身材較矮者上下車，她常騎乘到附近的中興大學運動覺得非常便利。

邱素貞表示，「YouBike2.0」採太陽能供電，免設中控機，不需要額外供電，場站所佔空間不大，設站限制亦相對減少，設站的便利性提高很多；她希望市府正視過渡期的相容性問題，並提早因應解決，以功能屬性為考量，真正達到增設站的功能，降低借車的不便。

台中捷運綠線將於25日起試營運一個月，市議員鄭功進指出，18個捷運站雖2.0全部佈建完成，但只有11站同時有兩個1.0及2.0，其他7站都是只有2.0；如果民眾搭乘捷運下車後，從有2.0的7站騎到只有1.0的站，根本無法還車，那又該怎麼辦？交通局不能等閒視之。

交通局強調，因應捷運試營運及通車迫在眉睫，2.0最先佈建的點就是捷運四週，目的就是配合捷運轉乘，因有11站原本就有1.0，因此才會有11站會同時有兩個系統，該局正加緊腳步廣設2.0；1.0部份會再增加2.0的車柱，儘速讓全市的iBike系統儘速一致化。

(中時 )