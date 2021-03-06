左營一家飲料店舉辦買飲料送鳳梨的活動，現場找來數名正妹衝買氣。（林瑞益攝）

「旺來伯」謝巽宗是家傳鳳梨田第四代的接棒人，他在「高雄一日農夫」開辦之初，便加入導覽人員的行列，帶著遊客逛鄉間小路，巽宗伯說，他務農超過一甲子，從沒想過，除了田裏的鋤頭，現在還能拿起麥克風，跟遊客交朋友。

「1顆鳳梨需要18個月才能成熟，鳳梨是常年生的水果，為了調節產季，會利用電土催生的技術，也就是大家常聽到的『磅鳳梨』」，還有，鳳梨苗即使久放，稍微枯萎了，但把它種到土裡，又生氣勃勃地成長起來，是韌性很強的作物。一年之中，最好吃的就是穀雨節氣的鳳梨」，巽宗伯帶著一群遊客，下田體驗採鳳梨前，解說鳳梨大小事，跟大家來一場田間的食農教育。

旺來伯栽種鳳梨將近60年，他近來穿梭在田間，娓娓道來鳳梨的大小事，以及自己與鳳梨交織成的人生故事，在這片鳳梨田中，彷彿是阿公跟年輕人們熱烈互動的畫面，讓人備感溫馨。

另外，巽宗伯的媳婦鄭蕙玲，創設「陽光果子」，發揮視覺設計及活動規畫等專長，為巽宗伯的鳳梨田建立品牌，並結合「高雄一日農夫」，讓大家體驗到友善耕作與產銷履歷的價值，就像「田園饗宴」及「陽光大好日」等活動，都成為參與者讚譽有加，並充滿期待的年度系列活動。

此外，左營一家飲料店6日準備了1噸重的大樹區鳳梨，舉辦買飲料送鳳梨的酬賓活動。現場找來正妹衝買氣，吸引許多民眾到場消費，以及攝影愛好者到場拍攝。店家表示，希望藉此活動，大家一起挺農民。這一波共採買了2至3噸的鳳梨，在全台各門市舉辦活動，之後也會舉辦芒果促銷活動。

(中時 )