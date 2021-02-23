一位民眾在網上傾訴，他的弟弟敗家好賭，把錢全都賭光就回家借錢，但母親卻始終相信「弟弟會還錢」，把房貸、車貸甚至二胎全都借出去，家中至少600萬被弟弟借去賭博，民眾苦無解決之道，上網尋求協助之道。

一位男子23日在臉書社團《爆怨公社》發文，他崩潰地控訴，家中的問題反覆上演複雜難解，過去6年間，弟弟嗜賭又好吃懶作，只要一有錢就通通投入賭場，但偏偏屋漏偏逢連夜雨，賭運不佳通通敗光，每當此時，弟弟總是像家中伸手討錢，還打著「隔兩天就還」的話術。

原PO氣憤地說，母親始終相信弟弟的話，不停地袒護才造成今天的局面；若細數家中被弟弟借出的錢，舉凡房貸、車貸以及二胎，累計至少5、600萬，弟弟還向表妹借錢，慫恿表妹購車，將其車貸借走不還，最後害的表妹繳不出款項，車子才開一個月就去當鋪典當。

不僅如此，弟弟仍氣焰囂張，每天嘴上逞威風，總向家人叫囂「認不認識XX會的誰誰誰，搞清楚再來談」；原PO心累地說，他只是一位小業務，收入並不多，每日看著父母被貸款壓得喘不過氣，他沒辦法狠心不管父母，但父母仍執迷不悟，一再相信弟弟「會還錢」，便上網求解網友「該怎麼處理？」

對此，網友紛紛留言回應，「直接果斷找他的犯罪證據直接檢舉讓他進去吧」、「先存錢，準備你爸媽的養老金跟租金，因為之後就是房子被拍，來還債」；不少網友也勸他，多為自己著想一些，「你不狠下心離開所謂的家，你這輩子就被拖累到死為止」、「你自己脫離吧！看起來是只有這個方法」、「自己存錢，做好搬家準備，或是你出錢全家搬走換電話，讓你弟再也找不到」。

(中時新聞網)